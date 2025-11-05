PS Store - Neuer Sale mit über 2600 Angeboten jetzt gestartet und insbesondere 2 RPG-Hits solltet ihr nicht verpassen

Es ist ein neuer Sale im PS Store gestartet, unter anderem mit Dragons Dogma 2.

Wer im November noch nach Spielen sucht, um sich nach allen Regeln der Kunst zu Hause einmummeln zu können, wird vielleicht im aktuellen PlayStation Store-Sale fündig. Zahlreiche Blockbuster, darunter mehrere richtig gute Rollenspiele, sind gerade günstiger zu haben. Wir haben einige gute Angebote herausgesucht; dabei haben wir uns eine schicke RPG-Brille aufgesetzt, einfach weil wir's können.

Neuer Sale im PlayStation Store gestartet - Die besten Rollenspiel-Angebote für PS4/PS5 in der Übersicht

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Wie lange ist der Sale aktiv? Die meisten Spiele, die Teil des aktuellen Sales sind, werden bis zum 22. November 2025 zu reduzierten Preisen angeboten.

Auf Seite 2 stellen wir euch die Highlights des Sales noch einmal gesondert vor.