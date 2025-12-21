Der Game Boy ist seit 24 Jahren eingestellt - aber auch danach sind noch mindestens 14 offizielle Spiele erschienen und das sind sie

Der Game Boy color erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit – lange nach dem GBA-Release.

Der Übergang von einer Konsole zur nächsten ist eine spannende Zeit. Mittlerweile erscheinen viele Cross-Platform-Releases, früherTM war das deutlich seltener der Fall. Aber es kam auch immer wieder dazu, dass Spiele noch für die alten Plattformen wie zum Beispiel den Game Boy color veröffentlicht wurden, obwohl schon längst eine Nachfolge-Generation wie der Game Boy Advance am Start war.

Der Game Boy color hat nach dem GBA-Release noch einige neue Spiele bekommen

Wie viele Spiele überhaupt für den Game Boy veröffentlicht worden sind, ist eine erstaunlich komplexe und gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Noch etwas komplizierter wird es, wenn wir uns nur die Titel anschauen wollen, die noch für den GBC rauskamen, nachdem der GBA auf den Markt kam. Zu den offiziell lizenzierten Titeln kamen noch unzählige Homebrew-Releases, um die es hier aber nicht gehen soll.

Der YouTuber JohnRiggs hat eine Schwäche für diese Übergangsphase zwischen den Konsolen-Generationen und sieht sich mit großer Hingabe Spiele an, die genau zu diesem Wechsel erschienen sind. Neben einem Video über N64-Spiele, die nach dem Game Cube-Launch erschienen sind, finden wir besonders dieses hier spannend.

Darin geht es um 14 Titel, die noch ganz offiziell für den Game Boy color veröffentlicht worden sind, obwohl der Game Boy Advance schon auf dem Markt kam. An sich war das kein allzu großes Risiko für die Entwicklerstudios, da man mit einem GBA zum Glück auch sämtliche Game Boy-Spiele – also auch diese hier – zocken konnte.

Nichtsdestotrotz konzentrieren sich die meisten Entwickler*innen in der Regel auf die neuen Konsolen, die gerade angesagt sind und versuchen, nicht nur für die alten zu releasen. Was in etwa so wäre, wie wenn jetzt irgendjemand Spiele veröffentlicht, die nur für die Switch oder die PS4 gemacht sind. Dank Abwärtskompatibilität kein Problem, aber natürlich auch nicht gerade der Renner.

Um diese 14 Spiele geht es:

Alone in the Dark

Dracula - Crazy Vampire

Dragon Ball Z: Legendary Super Warriors

E.T. and the Cosmic Garden

Sabrina: The Animated Series - "Spooked"!

Toki Tori

Tony Hawk's Pro Skater 3

trouBalls

VIP starring Pamela Anderson

Woody Woodpecker: Escape from Buzz Buzzard's park

007: The World is not enough

WWF: Betrayal

Xena: Warrior Princess

Zoboomafoo

Hier könnt ihr euch im Gameplay-Video anschauen, wie die Spiele jeweils aussehen:

Am interessantesten sieht hier wahrscheinlich das WWE-Spiel aus. Auch Alone in the Dark hat einen gewissen Charme und macht vor allem einen grafisch überraschenden Eindruck. Immerhin läuft dieses Spiel auf einem Game Boy! Den Tony Hawk-Teil würde ich zumindest auch einmal ausprobieren, Toki Tori wirkt nett, aber der Rest lockt jetzt nicht unbedingt irgendwen hinter dem Ofen hervor.

Oder seht ihr das anders? Was sind eure Lieblings-Game Boy-Spiele und was haltet ihr von denen hier?