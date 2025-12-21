PC-Gamer sagt: "Den Computer einfach hinzulegen ist der wahre Pro-Move" und 13.000 Leute feiern es

So sieht der PC aus: Er liegt unterm Tisch auf der Seite (Bild: reddit.com/user/UFCFan918/)

Steht euer PC aufrecht irgendwo unter dem Tisch oder darauf? Dann lasst euch gesagt sein, dass ihr laut diesem Menschen hier zum alten Eisen gehört. Ihm zufolge ist der wahre Pro-Move nämlich, seinen Rechenknecht einfach hinzulegen. Das hat zwar durchaus einige Vorteile, aber natürlich auch Nachteile.

Den PC einfach hinlegen: Was soll das bringen?

Der Reddit-User UFCFan918 fordert die PC-Community auf, ihn vom Gegenteil zu überzeugen: Seiner Meinung nach sei es sinnvoller, den Gaming-Rechner auf die Seite zu legen. Das mache er jetzt schon seit vier Jahren so und er habe keinerlei Nachteile bemerkt – abgesehen vielleicht vom Staub. Aber der Rest spreche nur dafür.

Beispielsweise bleibe er auf diese Art und Weise vom sogenannten "GPU Sag" verschont. Also von Problemen, die von immer größer und schwerer werdenden Grafikkarten verursacht werden können, wenn ihr Gewicht größtenteils vom Port gehalten werden muss.

Allerdings gibt es dafür natürlich auch andere Lösungen, wie viele Leute in den Kommentaren anmerken. Einerseits kann die GPU einfach abgestützt werden (entweder mit extra dafür verkauften Vorrichtungen oder mit selbstgebauten Alternativen, beispielsweise aus LEGO), andererseits gibt es mittlerweile auch genug Vertical Mount-Optionen.

Durch die Art und Weise, wie der PC unter dem Tisch liegt, sei er schön aus dem Weg und der Reddit-User habe einfachen, schnellen Zugriff auf alle Ports. Aber das hat beides natürlich nicht unbedingt etwas mit dem liegenden Case zu tun, er hätte den Tower auch so umdrehen können, um die Rückseite vorn zu haben und das Gerät einfach aufrecht unter den Tisch stellen können.

Viele Menschen in den Kommentaren amüsieren sich dann auch über die Art und Weise, wie hier etwas eigentlich schon sehr Altes als neue Erkenntnis verkauft wird. Immerhin war es vor dem Siegeszug der Tower-PCs gängig, den Rechner horizontal auf dem Tisch liegen zu haben, während meist der Bildschirm obenauf lag. So wie hier zum Beispiel:

Was sind die Nachteile? Es kommt ganz darauf an. Habt ihr in eurem PC eine Custom-Wasserkühlung und keine AiO (=All in One)-Lösung verbaut, könnte es zu massiven Komplikationen führen, wenn ihr den Computer einfach hinlegt. Außerdem sammelt sich so höchstwahrscheinlich mehr Staub auf dem Motherboard an, was es zu vermeiden gilt.

Ansonsten spricht eigentlich nichts dagegen, den PC hinzulegen, wenn ihr das wollt. Zumindest, wenn der passende Airflow und eine gute Belüftung sichergestellt ist. Woran es hier auch mangelt: Der Intake, also die Luft-Aufnahme, ist tendenziell viel zu nah an der Rückwand. Ihr solltet euren PC oder auch die Konsolen immer möglichst freistehend mit viel Abstand in alle Richtungen platzieren.

Viele Community-Mitglieder merken aber auch noch an, dass der Standort unter dem Tisch generell einfach nicht ideal ist. Hier sammelt sich meist mehr Staub an und es besteht größere Gefahr, an das Gerät zu stoßen oder etwas darauf zu verschütten. Auch bei etwaigen Wasserschäden oder ähnlichem wäre der PC unter dem Tisch früher an als einer, der darauf steht.

Was haltet ihr von der Idee, den PC einfach auf die Seite zu legen? Macht ihr das womöglich auch schon eine ganze Weile so?