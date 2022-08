Nur 3 Euro im PS Store: Mit PS Plus bekommt ihr gleich 4 Anime-RPGS mit 94% Rabatt

Wenn ihr noch auf Schnäppchenjagd seid, haben wir hier ein besonders verlockendes Angebot für euch. Alle mit einem PS Plus-Abo bekommen es besonders günstig. Die Rede ist von .hack//G.U. Last Recode. Dabei handelt es sich um gleich drei Remaster der PS2-Trilogie, zusätzlich gibt es aber auch noch einen vierten, neuen Teil obendrauf. Das Ganze könnt ihr aktuell für unter 3 Euro abstauben, aber auch ohne PS Plus-Abo kann sich der Preis im PlayStation Store lohnen.

Was ist im Angebot? .hack//G.U. Last Recode

.hack//G.U. Last Recode Wie groß ist der Rabatt? Mit PS Plus stolze 94%, ohne 84%

Mit PS Plus stolze 94%, ohne 84% Was kostet's? 2,99 Euro beziehungsweise 7,99 Euro

2,99 Euro beziehungsweise 7,99 Euro Bis wann? Das Angebot läuft noch bis zum 1. September 2022.

Das Angebot läuft noch bis zum 1. September 2022. Wo? Im PlayStation Store

Das ist .hack//G.U. Last Recode

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Release : 2017

: 2017 Regulärer Preis: 49,99 Euro

.hack//G.U. Last Recode ist ein Bundle, das aus einem Remaster der ersten drei hack-Teile besteht und dem Ganzen noch einen vierten Part hinzufügt. Ursprünglich wurden die Action-RPGs zu PS2-Zeiten veröffentlicht, jetzt gibt es sie in schickerer Grafik, mit Full-HD-Auflösung und 60 Frames pro Sekunde auf der PS4. Gameplay, einige Hintergründe, das User Interface und die Zwischensequenzen wurden ebenfalls aufpoliert.

Das steckt drin:

.hack//G.U. Vol. 1//Rebirth

.hack//G.U. Vol. 2//Reminisce

.hack//G.U. Vol. 3//Redemption

.hack//G.U. Vol 4//Reconnection

Darum geht's: Die Story dreht sich um einen Gamer namens Haseo, der das Spiel "The World" spielt. Die MMORPG-artige Welt wird allerdings von vielen seltsamen Ereignissen auf den Kopf gestellt, unter anderem versetzt ein Spielerkiller sogar die echten Menschen hinter den Spieler*innen ins Koma. Selbstverständlich geht es um das Schicksal der gesamten Welt und wir spielen in .hack//G.U. Last Recode gewissermaßen ein Oldschool-JRPG.

Die einzelnen Teile der .hack-Reihe sind vor dem Remaster-Paket nie offiziell bei uns in Deutschland erschienen. Dementsprechend ist die PS4-Neuauflage mit dem vierten Teil als Abschluss der perfekte Einstieg für alle frischgebackenen Franchise-Fans. Für unter 3 Euro bekommt ihr hier außerdem ein mehr als üppiges Paket serviert.

Mögt und kennt ihr .hack//G.U. Last Recode? Oder gönnt ihr euch die Spielesammlung jetzt, wo sie so günstig zu haben ist?