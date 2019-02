PS Store - Rainbow Six: Siege gratis testen mit PS Plus [Anzeige]

Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf den Onlineshooter Rainbow Six: Siege derzeit umsonst auf der PS4 spielen. Die Free-Trial-Phase beginnt heute im Lauf des Tages und endet am 17. Februar.

Teambasiertes Gameplay: Rainbow Six: Siege ist ein taktischer Onlineshooter im Stil eines Counter-Strike, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten. Ein Team hat die Aufgabe, Geiseln zu retten oder Bomben zu entschärfen, während das andere versucht, es daran zu hindern. Dabei steht Koordination im Vordergrund: Das Team, das am besten zusammenarbeitet, gewinnt in der Regel.



Zerstörbare Levels: Siege ist aber sehr viel mehr als ein Counter-Strike-Klon. Fast alles in den Levels ist zerstörbar, einschließlich der Wände. Dadurch erlangen die Gefechte ihre ganz eigene Dynamik, denn man kann sich nie sicher sein, an welcher Stelle der Feind durchbricht. Umgekehrt verfügt man beim Angriff über unzählige Möglichkeiten, die Gegner zu überraschen.

Vielseitige Ausrüstung: Zur taktischen Vielfalt des Spiels tragen zudem die zahlreichen und nützlichen Ausrüstungsgegenstände bei, denn Gefechte werden in Rainbow Six: Siege nicht allein durch Waffengewalt gewonnen. Je nachdem, welchen Spezialisten man wählt, kann man beispielsweise Minen legen, schusssichere Schilde verwenden oder Türen verbarrikadieren.

Klare Empfehlung für Taktikfans: Alles in allem ist Rainbow Six: Siege fraglos einer der besten Taktikshooter auf dem Markt. Das sehen auch unsere Tester auf GamePro so. Um Spaß zu haben und erfolgreich zu sein, muss man jedoch Geduld und Teamfähigkeit mitbringen. Wer allein auf den Gegner zustürmt, ohne sich mit seinen Mitstreitern abzusprechen, beißt schnell ins Gras und ruiniert die Runde nicht nur für sich, sonder auch für seine Teamkollegen.

Rainbow Six: Siege jetzt mit PS Plus gratis testen



Noch kein PS-Plus-Mitglied?

Wer noch kein Mitglied bei PlayStation Plus ist und deshalb keinen Zugriff auf das Angebot hat, kann das leicht ändern: Die kostenlose 14-tägige Testmitgliedschaft gibt es kostenlos! Falls ihr gleich länger bleiben wollt: Einen Monat PS Plus gibt es für 7,99€, drei Monate kosten 24,99€. Wer sich sicher ist, dass er PS Plus langfristig nutzen möchte, sollte jedoch besser gleich zum Jahresabo greifen, denn dieses kostet 59,99€ und somit nur 5€ pro Monat.

PS-Plus-Abo im PlayStation Store

PlayStation Plus ermöglicht es euch, eure Spieler im Online-Multiplayer zu nutzen, hat aber noch eine Menge weiterer Vorteile. Neben exklusivem Zugang zu zeitlich begrenzten Anspiel-Events bekommt ihr noch:

1. Kostenlose Spiele

Jeden Monat gibt es zwei Gratisspiele für PS4. Im Laufe eines Jahres ihr also mit wenigstens zwei Dutzende Spielen für eure PS4 rechnen. Schon allein dafür kann sich die Mitgliedschaft lohnen. Diesen Monat bekommt ihr übrigens For Honor und Hitman.

2. Exklusive Rabatte

Für PS-Plus-Mitglieder gibt es im PlayStation Store immer wieder exklusive Sonderangebote und Rabattaktionen. So konnte man im Dezember viele Titel bis zu 75% günstiger bekommen. Auch aktuell gibt es exklusive Preisnachlässe. So ist etwa God Eater 3 für Plus-Mitglieder gut 10€ günstiger.

3. Exklusive und kostenlose Ingame-Gegenstände

Außerdem gibt es für Plus-Mitglieder exklusive und kostenlose Ingame-Gegenstände wie Skins, Waffen und Fahrzeuge für zahlreiche Spiele, aktuell beispielsweise für Apex Legends, Tera oder Fortnite.

4. Designs und Avatare für den PSN-Account

Wer seinen eigenen Account aufhübschen möchte, profitiert ebenfalls von der Mitgliedschaft bei PlayStation Plus, denn hier gibt es viele exklusive Designs und Avatare kostenlos, aktuell zum Beispiel zu Street Fighter V, Grim Fandango oder Bloodborne.