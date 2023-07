Bis zu 95% Rabatt: Im neuen PS Store-Sale gibt's jetzt über 2800 Angebote für PS4 und PS5

Auch It Takes Two gehört zu den Angeboten im PS Sale.

Pünktlich zu den eher Release-armen Wochen auf PS4 und PS5 sind im PlayStation Store die Sommerangebote gestartet und wir haben für euch geschaut, welche der über 2800 Angebote sich lohnen. Weiter unten stellen wir euch die größten Empfehlungen noch etwas genauer vor.

Tolle Angebote aus dem PS Store Sale

Wie lange läuft der Summer Sale? Die Angebote sind gültig bis zum 03. August um 00:59 Uhr.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Sale-Empfehlungen der Redaktion

Cyberpunk 2077

15:39 Im Cyberpunk 2077 Addon Phantom Liberty retten wir die Präsidentin... vielleicht.

Einzel-Preis: 24,99 Euro statt 49,99 Euro

24,99 Euro statt 49,99 Euro Bundle-Preis: 52,49 Euro statt 69,99 Euro

52,49 Euro statt 69,99 Euro Rabatt: 50%

Bevor das Phantom Liberty-Addon am 26. September auf PS5 erscheint, könnt ihr euch Cyberpunk 2077 zu einem, wie wir finden, aktuell fairen Kurs sichern – erst recht mit den vielen Verbesserungen, die CD Projekt in der Zeitspanne zwischen dem verkorksten Release und Patch 1.6 veröffentlicht hat.

Holt ihr euch im Sale das Bundle inklusive Hauptspiel und dem 30 Euro teuren Addon, könnt ihr sogar noch ein paar Euro sparen.

SpongeBob Rehydrated

6:18 Unsere Preview zum SpongeBob-Remake

Preis: 11,99 Euro statt 29,99 Euro

11,99 Euro statt 29,99 Euro Rabatt: 60 Prozent

60 Prozent Genre: Oldschool Jump'n Run

Das fantastische Remake des PS2-Klassikers Battle for Bikini Bottom könnt ihr euch im Sale ebenfalls für einen tollen Preis sichern. Für 12 Euro bekommen Fans des kultigen Schwamms nämlich eine große Portion gute Laune und ein waschechtes und richtig hübsch neuaufgelegtes 3D-Jump 'n Run, das vom Spielgefühl her an Spiele wie Spyro the Dragon oder Banjo-Kazooie erinnert.

Mehr zum Remake lest ihr im GamePro-Test:

Test Battle for Bikini Bottom ist ein schwammtastisches Remake von Dennis Michel

Hot Wheels Unleashed

10:46 Hot Wheels Unleashed - Review-Roundup zum Überraschungs-Hit

Preis: 9,99 Euro statt 49,99 Euro

9,99 Euro statt 49,99 Euro Rabatt: 80 Prozent

80 Prozent Genre: Funracer

Hot Wheels Unleashed ist Mitte 2021 mit recht happigem Preis erschienen, der viele von euch sicher vom Kauf abgeschreckt hat. Für einen Zehner können wir euch den spaßigen Funracer aber nur wärmstens empfehlen, der mit einer großen Auswahl an Autos daherkommt und auch im Koop reichlich Laune macht.

Mehr zum spaßigen Funracer lest ihr im GamePro-Test:

Mehr zum Thema In Hot Wheels Unleashed gehts mit Vollgas zurück in die Kindheit von Dennis Michel

Die aufgeführten Spiele in diesem Artikel sind natürlich nur ein Bruchteil der Angebote, die es im aktuellen PS Store gibt. Neben Spielen sind auch zahlreiche Erweiterungen und DLCs im Angebot, es lohnt sich also definitiv, ein bisschen zu stöbern.

Habt ihr ein passendes Angebot für euch gefunden oder noch einen weiteren Tipp für die Community?