PS Store Sale: Jetzt große AAA-Hits für PS5 und PS4 bis zu 90% günstiger sichern

Im aktuellen PSN Sale gibt es vor allem große PS4- und PS5-Hits günstig im Angebot.

Im PlayStation Store läuft gerade unter dem Namen „Unerlässliche Favoriten“ ein großer Sale mit 386 Sonderangeboten für PS5 und PS4. Dabei handelt es sich vor allem um große AAA-Spiele, auch der eine oder andere aktuelle Titel ist dabei. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Die Übersicht über alle Angebote der Aktion, die noch bis 1 Uhr morgens am 30. März läuft, findet ihr hier:

One Piece Odyssey

2:13 One Piece Odyssey - Im Launch-Trailer bricht die Strohut-Crew auf zu neuen Ufern

Nach den Hack&Slash-Spielen der Pirate-Warriors-Reihe und dem Action-Adventure World Seeker hat One Piece mit dem im Januar erschienenen Odyssey den Schritt zum JRPG gewagt. Die größte Stärke ist die Story: Einerseits erzählt One Piece Odyssey nämlich eine komplett neue Geschichte, die auf einer mysteriösen Insel spielt, auf der Rufy und seine Crew gestrandet sind. Andererseits durchleben die Strohhüte aber einige ihrer Erinnerungen neu, wodurch wir auch bekannte Ereignisse nachspielen. Die Kämpfe sind klassisch rundenbasiert und laufen nach den Schere-Stein-Papier-Prinzip ab. Ansonsten besteht das Gameplay aus kleinen Rätseln und der Erkundung der Spielwelt, bei der wir zwischen den Charakteren wechseln können.

Call of Duty: Black Ops Cold War

9:43 Call of Duty Black Ops: Cold War in unter 10 Minuten - Alles, was ihr zu Setting, Gameplay, Mutliplayer und mehr wissen müsst

Call of Duty: Black Ops Cold War könnt ihr sowohl in der Standard Edition als auch im Crossgen-Bundle für PS4 und PS5 günstiger bekommen. Der First Person Shooter verfügt über eine zwar wie üblich recht kurze, aber gute und abwechslungsreiche Solo-Kampagne. In dieser führt uns die Jagd nach einem russischen Terroristen unter anderem nach Ost-Berlin, in die Ukraine und ins Jamantau-Gebirge. In Rückblenden nehmen wir sogar am Vietnamkrieg teil. Der Multiplayer ist selbst für CoD-Verhältnisse recht schnell geraten, was Geschmackssache ist. Wenn ihr es gern etwas langsamer und dafür taktischer hättet, seid ihr mit dem neuen Modern Warfare 2 sicher besser beraten.

God of War

7:16 God of War - Testvideo zum PS4-exklusiven Action-Rollenspiel

Falls ihr God of War noch nicht gespielt und auch nur das Geringste für Actionspiele mit Story-Fokus übrig habt, solltet ihr den Exklusivhit unbedingt noch nachholen – und zwar idealerweise vor dem Nachfolger God of War Ragnarök. Schließlich wird die komplexe Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn hier erst aufgebaut. Die einfühlsame und erwachsene Geschichte ist eine der größten Neuerungen des Reboots gegenüber den ersten drei Teilen der Reihe. Spielerisch bekommen wir trotzdem noch immer knallharte, blutige Action mit wuchtigen Nahkampfangriffen geboten. Außerdem werden die vielfältigen Welten der nordischen Mythologie, durch die wir reisen, eindrucksvoll in Szene gesetzt.

F1 22

2:11 F1 22 zeigt im Trailer einen Überblick zu den ganzen Neuerungen

Die von Codemasters stammende Rennsimulation F1 22 könnt ihr jetzt entweder in der PS4-Version für 11,19€ statt 69,99€ oder in der PS5-Version für 12,79€ statt 79,99€ bekommen. Wichtigste Neuerung im Vergleich zum Vorgänger ist, dass die zahlreichen Regeländerungen der letzten Saison detailgetreu umgesetzt wurden. Selbst die geringere Reifentemperatur nach Boxenstopps wird simuliert. Außerdem gibt es neue Anpassungsmöglichkeiten für die KI, die Neulingen den Einstieg leichter machen sollen. Trotzdem handelt es sich abermals um eine komplexe und anspruchsvolle Simulation. Der Story-Modus ist diesmal leider weggefallen, aber die anderen Modi vom Karriere-Modus bis hin zur Koop-Meisterschaft bieten noch mehr als genug Inhalt.

Uncharted 4: A Thief’s End & Uncharted: The Lost Legacy

7:00 Uncharted 4: A Thief's End - Test-Video zum PS4-Abenteuer

Die beiden Action-Adventures Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy könnt ihr zusammen im Bundle für nur 9,99€ bekommen. Uncharted 4 liefert einen würdigen Abschluss der Geschichte rund um den Draufgänger Nathan Drake. Die Suche nach einem legendären Piratenschatz führt uns diesmal um die halbe Welt, unter anderem nach New Orleans, Schottland, Italien und Madagaskar. Alle Schauplätze sind hervorragend in Szene gesetzt. In Uncharted: The Lost Legacy erleben wir im Vergleich dazu ein kompakteres, aber nicht weniger spannendes Abenteuer, das sich in Indien abspielt. Protagonistinnen sind hier die bereits aus früheren Serienteilen bekannten Abenteurerinnen Nadine Ross und Chloe Frazer.

Marvel’s Spider-Man

9:12 Marvel's Spider-Man - Testvideo zum besten Spider-Man-Spiel aller Zeiten

Den Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man gibt es sowohl in der Standard-Version als auch in der Game of the Year Edition günstiger. Letztere beinhaltet neben dem Hauptspiel auch die drei Story-DLCs aus der Erweiterung „Die Stadt, die niemals schläft“. Marvel’s Spider-Man hat seinen Erfolg vor allem dadurch verdient, dass es uns wie kaum ein anderes Spiel das Gefühl vermittelt, ein Superheld zu sein. Das gilt vor allem dann, wenn wir uns in rasantem Tempo von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingen und dabei den Ausblick über Manhattan genießen. Aber auch das Kampfsystem, das in seiner furiosen Inszenierung an die Batman-Arkham-Spiele erinnert, weiß durch die vielen Spezialfähgikeiten zu überzeugen.

Sekiro: Shadows Die Twice

11:43 Sekiro - Testvideo: Was Sekiro trotz Frust so einzigartig gut macht

Das von From Software (Dark Souls, Elden Ring) stammende Action-Rollenspiel Sekiro: Shadows Die Twice bekommt ihr in der Game of the Year Edition zum halben Preis. Das im Japan des 11. Jahrhunderts angesiedelte Spiel bietet zwar ähnlich fordernde Kämpfe wie die Souls-Reihe, spielt sich aber trotzdem deutlich anders. Zum einen führt es Schleichmechaniken ein, zum anderen ist unser Protagonist viel beweglicher. Mit seinem Greifhaken kann er sogar hohe Punkte wie Hausdächer leicht erreichen. Außerdem ist perfektes Timing in den Bosskämpfen noch wichtiger als in Dark Souls. Da es zudem keinen Koop-Modus gibt, durch den ihr euch helfen lassen könntet, kann Sekiro sogar noch frustrierender sein.

Assassin’s Creed Valhalla

33:04 Assassin's Creed Valhalla im Test

Im Open-World-Spiel Assassin’s Creed Valhalla beginnen wir unser Abenteuer als Wikingerkrieger oder -kriegerin im heimischen Norwegen, machen uns jedoch bald auf nach Britannien, um dort ein neues Reich zu errichten, und zwar sowohl durch rohe Gewalt als auch durch Diplomatie. Spielerisch bleibt Valhalla dem bereits in Origins und Odyssey eingeschlagenen Weg in Richtung Action-Rollenspiel weitgehend treu, auch wenn das Schleichen wieder etwas effizienter ist als im sehr kampfbetonten Odyssey. Ein paar neue Ideen gibt es aber auch, beispielsweise die Raubüberfälle. Diese lassen uns in Massenschlachten Ressourcen erbeuten, die wir anschließend für den Aufbau unserer Dörfer nutzen können.

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Das bei den Game Awards 2021 zum Spiel des Jahres gekürte It Takes Two ist ein reiner Koop-Titel, der ausschließlich zu zweit gespielt werden kann, entweder lokal oder online. Ihr spielt ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, aber plötzlich in kleine Puppen verwandelt wird und nun gezwungenermaßen zusammenarbeiten muss, um seine alten Körper zurückzubekommen. Spielerisch handelt es sich im Grunde um einen Action-Platformer mit kleinen Rätseln. It Takes Two steckt jedoch voller kreativer Gameplay-Ideen und wechselt zwischendurch gerne mal das Genre. So wird es beispielsweise zwischenzeitlich zu einem Shooter, einem Fighting Game oder zu einer Flugsimulation. Zahllose Minispiele sorgen für zusätzliche Abwechslung.

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition

13:12 Star Wars Jedi: Fallen Order - Test-Video zum Singleplayer-Hit

Star Wars Jedi: Fallen Order bekommt ihr 90 Prozent günstiger in der Deluxe Edition, die neben dem Spiel zusätzliche Ingame-Gegenstände, das digitale Artbook und ein 90-Minuten-Video über die Entwicklung des Spiels enthält. In Jedi: Fallen Order spielen wir den jungen Jedi Cal und erkunden mit ihm und seiner Crew Gebiete auf verschiedenen Planeten, die jede Menge Star-Wars-Atmosphäre versprühen. Das verschachtelte Leveldesign erinnert dabei an Spiele wie Dark Souls. Ähnliches gilt für das nahkampfbetonte Gameplay. Als echter Jedi benutzt Cal nämlich keine Schusswaffen, sondern liefert sich stattdessen spannende Lichtschwertduelle. Natürlich kommen aber auch zahlreiche Machtkräfte zum Einsatz.