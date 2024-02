Nur 2,99 Euro im PS Store: Schnappt euch jetzt eines der beliebtesten Star Wars-Spiele mit 85% Rabatt

Star Wars Battlefronts ist aktuell im Angebot.

Während des laufenden Sales im PlayStation Store kommen in regelmäßigen Abständen neue Spiele-Angebote hinzu. Um euch das Stöbern etwas einfacher zu machen, suchen wir euch hin und wieder besonders lohnenswerte Angebote heraus, die wir empfehlen können. Diesmal ist besonders für Star Wars-Fans etwas dabei.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel: Star Wars: Battlefront Ultimate Edition

Angebotspreis : 2,99 Euro

: 2,99 Euro regulärer Preis: 19,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 85%)

19,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 85%) Wie lange läuft das Angebot noch? Bis zum 15. Februar 2024 um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Seid ihr noch auf der Suche nach weiteren lohnenswerten Angeboten? Hier findet ihr einige Hhighlights, die neu in den Sale gewandert sind – darunter auch das hervorragende Action-Adventure Star Wars Jedi: Survivor:

Das erwartet euch in Star Wars: Battlefront

7:36 Star Wars: Battlefront - Test: Der neue Star-Wars-Shooter ist gut, aber innovationsarm

Preis: 2,99 Euro statt 19,99 Euro (85% Rabatt)

2,99 Euro statt 19,99 Euro (85% Rabatt) Genre: Multiplayer-Shooter

Star Wars: Battlefront von 2015 ist ein Reboot der ursprünglichen Battlefront-Reihe, die schon 2004 ihren Anfang nahm. Im Multiplayer-Shooter von Battlefield-Entwickler DICE tretet ihr in Schlachten mit bis zu 40 Spieler*innen gleichzeitig gegeneinander an. Dabei haben auch bekannte Charaktere wie Luke Skywalker, Darth Vader oder Boba Fett einen Auftritt.

Neben Knarren und Lichtschwertern könnt ihr in den Kämpfen auch auf Bodengefährte wie AT-STs und AT-ATs setzen oder mit Tie-Fightern und X-Wings in der Luft kämpfen. Mit dem Todesstern-DLC sind nach Release auch Raumschlachten ins Spiel gewandert – alle erschienen Erweiterungen sind übrigens in der Ultimate Edition enthalten.

Den GamePro-Test zum Spiel mit weiteren Infos findet ihr hier:

Zusätzlich zu den Multiplayer-Schlachten gibt es übrigens auch Einzelspieler- und Koop-Missionen, eine richtige Story-Kampagne fehlt aber. Die wurde dagegen im Nachfolger Star Wars: Battlefront 2 eingefügt, der aber zu Release für seine dreisten Mikrotransaktionen in der Kritik stand. Seither hat der Entwickler aber einiges überarbeitet und ausgebessert. Battlefront 2 gibt es im PS Store-Sale aktuell ebenfalls im Angebot für 5,99 Euro.