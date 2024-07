Nur 0,74 Euro im PS Store: Diese RPG-Perle solltet ihr euch mit 95% Rabatt unbedingt schnappen

Dieses Angebot aus dem PS Store können wir Rollenspiel-Fans nur empfehlen.

Im PlayStation Store ist frisch der große Sommer-Sale gestartet, bei dem wieder tausende Angebote für Spiele, Bundles und DLCs an den Start gehen. Wir haben mal einen Blick in den Store geworfen und sind da auf ein kleines Highlight gestoßen, das vor allem Fans von Pen & Paper- und Tabletop-Rollenspielen interessieren dürfte.

Um dieses Spiel im PS Store-Sale geht es:

Spiel : Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest

: Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest Angebotspreis : 0,74 Euro, beziehungsweise 1,49 Euro*

: 0,74 Euro, beziehungsweise 1,49 Euro* regulärer Preis: 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von bis zu 95 Prozent)

14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von bis zu 95 Prozent) Bis wann gilt das Angebot im PS Store? Bis zum 1. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit

*Wenn ihr ein aktives PS Plus-Abo besitzt, könnt ihr euch das Spiel zum zusätzlich reduzierten Preis von 0,74 Euro holen. Ansonsten zahlt ihr im Angebot 1,49 Euro. Sollte euer PS Plus-Abo später auslaufen, könnt ihr das Spiel dann trotzdem normal weiterspielen, selbst wenn ihr es jetzt zum günstigsten Preis kauft.

Sucht ihr noch nach weiteren Angeboten im PlayStation Store, haben wir hier eine kleine Übersicht mit einigen der Highlights des Sales für euch:

Das erwartet euch bei Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest

1:10 Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest: Trailer zum Horror-Visual Novel

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Metacritic-Score: 78 (für die PC-Fassung)

Darum geht's: Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest basiert auf dem gleichnamigen Pen & Paper-Rollenspiel Werewolf: Die Apokalypse, das wie auch Vampire: The Masquerade in der fiktiven Welt der Dunkelheit angesiedelt ist.

Hier gibt es bestimmte Monster und Fabelwesen wirklich. Während Vampire aber versuchen, unentdeckt unter den Menschen zu leben, durchstreifen Werwölfe frei die Natur. Einen solchen Werwolf namens Maia spielt auch ihr. Sie reist nach Polen, um dort mehr über die Wurzeln ihrer Familie zu erfahren, deckt dabei aber dunkle Geheimnisse auf und trifft auf alte, lokale Legenden.

Das Spiel ist als Visual Novel aufgebaut und adaptiert die Spielmechanik der Pen & Paper-Vorlage. Ihr habt also einen Charakterbogen, der eure Fähigkeiten und Werte wie Mut oder Gerissenheit festlegt. Durch eure Entscheidungen im Spielverlauf beeinflusst ihr nicht nur die Story – sie verändern auch eure Werte, was wiederum einen Einfluss darauf hat, welche Handlungen euch zur Verfügung stehen.

Pro/Contra: Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest eignet sich vor allem für Fans von Pen & Paper oder klassischen Rollenspielen im allgemeinen. Neben einer interessanten Story mit gewichtigen Entscheidungen bietet es auch einen schicken und stimmungsvollen Artstyle.

Allerdings müsst ihr euch gameplaytechnisch natürlich auf das klicklastige, entschleunigte Tempo von Visual Novels einlassen. Daneben ist der Titel mit rund 3 Stunden Spielzeit auch recht schnell vorbei.

Seid ihr bei dem Titel neugierig geworden oder ist das eher nichts für euch?