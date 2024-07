Bis zu 95% Rabatt im PS Store: Riesiger Sommersale bietet euch jetzt über 4500 Angebote für PS5/PS4

Auch Elden Ring gibt es im aktuellen Sale vergünstigt.

Im PlayStation Store ist der neue Sommer-Sale gestartet, bei dem ihr euch wieder tausende Spiele zu reduzierten Preisen schnappen könnt. Um euch bei der Suche ein wenig zu helfen, haben wir uns mal wieder selbst durch die Angebote gewühlt und einige Highlights rausgesucht.

Bis wann läuft der aktuelle Sale im PS Store? Bis zum 1. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Hier sind einige der Empfehlungen aus dem aktuellen PS Store Sale:

*Der Angebotspreis gilt nur mit PS Plus-Abo. Das Spiel ist auch ohne Abo reduziert, allerdings zahlt ihr dann etwas mehr.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber natürlich auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Hier könnt ihr euch auch noch ein paar weitere Angebote aus dem letzten Sale schnappen, die noch für wenige Stunden gültig sind:

Spätestens jetzt nachholen: Dragon Age: Inquisition

1:27 Dragon Age: Inquisition - Trailer zur »Game of the Year«-Edition -

Genre: Rollenspiel

Darum geht's: Dragon Age: Inquisition ist zwar bereits etwas in die Jahre gekommen – immerhin wird der Titel in diesem Jahr 10 Jahre alt –, trotzdem ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um BioWares Fantasy-RPG nachzuholen, falls ihr es bisher nicht gespielt habt. Mit Dragon Age: The Veilguard erscheint nämlich ebenfalls dieses Jahr endlich der Nachfolger.

Ihr erstellt euch im Spiel einen eigenen Charakter, wobei ihr verschiedene Spezies und Klassen von Magier bis Schurke zur Auswahl habt. Eure Aufgabe ist es, die namensgebende Inquisition aufzubauen, nachdem am Himmel ein Riss aufgetaucht ist, der den gesamten Kontinent bedroht.

Dabei stehen euch verschiedene Companions zur Seite, die definitiv eines der Highlights des Spiels sind. Sie sind nicht nur komplexe Charaktere mit eigenen Ansichten, ihre könnt ihren weiteren Weg auch durch eure Entscheidungen mitbestimmen.

Die Game of the Year-Edition enthält außerdem die Erweiterungen Hakkons Fänge, Der Abstieg und Eindringling. Das ist wichtig, da die Story von Inquisition erst mit dem Eindringling-DLC wirklich abgeschlossen wird.

Ist für euch etwas interessantes im neuen Sale dabei?