PS Store - Das ist das neue PS4-Angebot der Woche [Anzeige]

SoulCalibur 6 ist das neue Angebot der Woche im PS Store. Das erst im vergangenen Herbst erschienene Fighting Game gibt es bis 1 Uhr morgens am 28. Februar für 34,99€ statt 69,99€. Auch die Deluxe Edition sowie den Season Pass gibt es zum halben Preis.

Schwerter statt Fäuste: Während sich in den meisten anderen Fighting Games die Kontrahenten mit bloßen Händen attackieren, sprechen in SoulCalibur die Schwerter. Jeder der Kämpfer steigt mit einer eigenen Hieb- oder Stichwaffe in den Ring. Allzu blutig geht es dabei aber nicht zu. SoulCalibur 6 setzt eher auf farbenfrohe Effekte als auf abgehackte Gliedmaßen.

Eigene Charaktere erschaffen: Von der Konkurrenz setzt sich der von Bandai Namco veröffentlichte Titel außerdem durch seinen Charaktereditor ab, mit dem man sich seine eigenen Kämpfer erschaffen kann. Auch recht absurde Kreationen wie ein säbelschwingendes Skelett sind möglich. Zudem stehen 21 fertige Charaktere bereit. Neben alten Bekannten aus früheren Serienteilen ist auch Geralt von Riva aus der Witcher-Reihe mit dabei.

Hohe Geschwindigkeit: Die Kämpfe spielen sich sehr temporeich, selbst trägere Kämpfer bewegen sich recht flinkim Vergleich zu ähnlichen Spielen. Dank der präzisen Steuerung und der nahezu perfekten Kollisionsabfrage kommt man damit jedoch gut zurecht. Auch für eine defensive Spielweise bietet SoulCalibur 6 genügend Möglichkeiten, denn zum aus den Vorgängern bekannten Blocken und der Parade kommt der sogenannte Reversal Edge dazu, bei dem sich die Zeit vorübergehend verlangsamt.

Viel Inhalt für Singleplayer: Wie die meisten Fighting Games ist SoulCalibur 6 in erster Linie auf den Zweikampf mit menschlichen Gegnern ausgelegt, doch es bietet mit zwei Kampagnen auch vergleichsweise viel Spielzeit für Einzelspieler: Die "Seelen-Chronik" erzählt die Geschichte der Original-Charaktere und ähnelt dem typischen Story-Modus. Die "Waage der Seelen" hingegen hat RPG-Elemente. Hier bewegt ihr euren Charakter über eine Karte und könnt Quests annehmen.

SoulCalibur 6 für 34,99€ statt 69,99€ im Angebot der Woche



Traditionelle Modi: Bei den PvP-Modi ist SoulCalibur 6 hingegen weniger einfallsreich und setzt ganz traditionell auf Zweikämpfe. Tag Teams, die einen während des Kampfs zwischen verschiedenen Charakteren wechseln lassen, fehlen beispielsweise. In dieser Hinsicht haben einige Konkurrenten mehr zu bieten.

Fazit: Auch Teil 6 der SoulCalibur-Reihe ist wieder ein tolles Fighting Game geworden, dass sich in mehrfacher Hinsicht von der Konkurrenz abhebt. Gerade Einzelspieler bekommen viel geboten. Große Neuerungen sollte man jedoch nicht erwarten und gerade bei den Modi hätte etwas mehr Kreativität nicht geschadet. Unseren Tester hat SoulCalibur 6 dennoch überzeugt, er vergab ansehnliche 86 Punkte.