PS Store - 42% sparen auf Assassin's Creed Odyssey (Advertorial)

Noch bis zum 27. November verspricht Sony in seinen Sparsinns-Angeboten zahlreiche Rabatte auf Games und Addons. Im Fokus der Preisnachlässe stehen dabei vor allem die großen Triple-A-Games wie God of War oder Marvel's Spider-Man, aber auch der Blockbuster Assassin's Creed Odyssey wird kurz nach Release stark reduziert. Für die Standard-Version spart ihr euch aktuell 42% des ursprünglichen Kaufpreises. Die aktuellen Schnäppchen zum neuesten Assassinenabenteuer findet ihr in unserer Übersicht Übersicht.

Stöbert selbst in den großen Sparsinns-Angeboten im PS Store

Assassin's Creed Odyssey im Angebot

Alle Editionen im Überblick:

Assassin's Creed Odyssey Standard-Edition 39,99€ statt 69,99€ (42% Rabatt)

In der Edition enthalten:

Das Hauptspiel

Assassin's Creed Odyssey Deluxe-Edition 54,99€ statt 84,99€ (35% Rabatt)

In der Edition enthalten:

Das Hauptspiel

Das Kronos-DLC-Paket

Das Bote der Dämmerung DLC-Paket

Das Aigokereus DLC-Paket

1x zeitlich begrenzter EP-Booster

1x zeitlich begrentzer Drachmen-Booster

Assassin's Creed Odyssey Gold-Edition 69,99€ statt 99,99€ (30% Rabatt)

In der Edition enthalten:

Das Hauptspiel

Season Pass, bestehend aus:

Zwei zusätzlichen Story-Erweiterungen

"Die Geheimnisse der griechischen Welt"-Zusatzmission

Die beiden Remastered-Versionen Assassin's Creed III REMASTERED und Assassin's Creed Liberation REMASTERED

Assassin's Creed Odyssey Ultimate-Edition 114,99€ statt 84,99€ (26% Rabatt)

In der Edition enthalten: