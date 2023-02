87 auf Metacritic: Dieses Spiel für nur 2,79 Euro im PS Store solltet ihr euch unbedingt anschauen

Falls ihr auf Pixel-Plattformer steht oder einfach einen Multiplayer-Hit sucht, den ihr zusammen mit Freunden während der trüben Februartage auf der Couch zocken könnt, solltet ihr euch Towerfall Ascension genauer anschauen. Das Bogenschieß-Partyspiel ist gerade im PS Store stark rabattiert.

Das bietet euch das Angebot

Hier haben wir alles Wichtige für euch auf einen Blick zusammengefasst:

Spiel: Towerfall Ascension

Towerfall Ascension Plattform: PlayStation 4 (PS5 über Abwärtskompatibilität)

PlayStation 4 (PS5 über Abwärtskompatibilität) Angebotspreis: 2,79 statt 13,99 Euro (das sind 80 Prozent Rabatt)

2,79 statt 13,99 Euro (das sind 80 Prozent Rabatt) Reduziert bis: 16. Februar 2023 00:59 MEZ

Towerfall Ascension ist auch für Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erhältlich, befindet sich aktuell aber nur für die PlayStation im Angebot.

Auch Teil von PS Plus Extra/Premium: Sofern ihr eine Mitgliedschaft für PS Plus Extra oder PS Plus Premium habt, könnt ihr Towerfall Ascension übrigens sogar ohne weitere Kosten spielen. Allerdings kann der Titel irgendwann aus dem Katalog verschwinden, wodurch ihr es letztendlich wieder kaufen müsstet, falls ihr es darüber hinaus besitzen und weiterspielen wollt. Ob und wann das passiert, ist jedoch unklar.

Das erwartet euch in Towerfall Ascension

14:52 Was ist... TowerFall Ascension? - Multiplayer-Action mit Pfeil und Bogen

Genre: Matt Makes Games

Matt Makes Games Entwickler: Action-Plattformer

Action-Plattformer Erstveröffentlichung: 2013 (PC)

Bei Towerfall Ascension handelt es sich um die Definitive Edition von Towerfall, eins der wenigen erfolgreichen Spiele, das für die Android-Konsole Ouya entwickelt wurde. Der Titel ist an Couch-Koop-Klassiker angelehnt. Ihr könnt es zwar auch im Singleplayer spielen, es entfaltet seinen Spielspaß aber besonders im lokalen Multiplayer mit bis zu vier Bogenschütz*innen.

Dabei kämpft ihr in Arenen nicht nur mit Pfeil und Bogen gegen eure Widersacher, sondern nutzt schnelle Moves wie Walljumps, Power-Ups (z.B. Pfeile, die sich durch Wände bohren) und die Fähigkeit, Pfeile abzufangen. Der Titel setzt dabei ganz auf das Motto: Einfach zu erlernen, aber schwierig zu meistern.

Wer weniger gegeneinander, sondern mehr miteinander spielen will, kann das dank eines Koop-Quest-Modus. In dem kämpfen zwei Spieler*innen zusammen gegen Monsterhorden und feindliche Bogenschützen. Wer sich außerdem noch mehr Inhalte wünscht, kann sich das Add-On Dark World Expansion dazukaufen.

Dass sich ein Blick lohnt, zeigt nicht nur unser GamePro-Test zu Towerfall Ascension. Auch auf Metacritic kommt der Titel mit einem Metascore von 87 mehr als gut weg.

Ist Towerfall Ascension etwas für euch? Habt ihr es vielleicht schon gespielt?