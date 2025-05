PS Store ist der größte Troll: Spieler kauft PS5-Game für 23 Euro - genau als es bei ihm ankommt, wirds im PS Store-Sale zum Spottpreis angeboten

Es ist ein allzu bekanntes Meme in der PlayStation-Community: Gerade ein Spiel gekauft und kurz darauf ist es im Sale oder bei PS Plus.

Ein Reddit-User und PlayStation-Spieler hatte ganz besonders großes Pech mit dem Timing seiner Bestellung: Er hat sich Judgment in der physischen Version gekauft und als das Spiel bei ihm zuhause ankam, erhielt er passend dazu die Benachrichtigung, dass es jetzt im PS Store im Angebot ist – deutlich billiger.

PlayStation Store scheint Spieler zu trollen, indem er den gerade gekauften Titel billiger macht

Das Gefühl kennt ihr vielleicht: Da habt ihr womöglich länger vor einer Anschaffung gezögert und hin und her überlegt, ob der Preis so stimmt. Wenn der Kauf dann getätigt wurde, dauert es oft nicht lange, bis es das begehrte Teil doch noch irgendwo günstiger gibt. So ist es auch diesem Menschen ergangen.

Der Reddit-User ist latent genervt: Mit einem "ist das dein Ernst" reagiert er auf die kuriose Aneinanderreihung von Benachrichtigungen, die er anscheinend auf seinem Smartphone erhalten hat. Da steht die Ankündigung des Sales nämlich direkt über dem Hinweis, dass das Spiel jetzt an ihn ausgeliefert wurde und angekommen ist.

"Ich habe das Spiel vor zwei Tagen für 23 Euro bestellt, es kam diesen Morgen, zusammen mit einem Sale-Angebot im PS Store für 9,99 Euro."

Das Schicksal kann schon manchmal ziemlich hart sein, beweist aber irgendwie auch Humor. Hier könnt ihr euch den Reddit-Beitrag ansehen:

Aber die Sache hat auch etwas Gutes: Immerhin besitzt die Person jetzt die physische Edition des Spiels. Das heißt, dass sie das Game auch dann noch spielen kann, wenn es online und rein digital vielleicht nicht mehr erhältlich sein sollte, die PlayStation-Server mal abschmieren und offline sind oder Ähnliches. Sicher ist sicher.

Er könnte es auch verkaufen: Viele Personen in den Kommentaren weisen darauf hin, dass natürlich auch die Möglichkeit besteht, das Spiel einfach wieder zurückgehen zu lassen. Insbesondere in diesem Fall sollte das überhaupt kein Problem sein, es geht oft aber auch bei digitalen Downloads noch, wenn ihr sie noch nicht zu lange gespielt habt.

Der Käufer hat sich dann letzten Endes auch wirklich dafür entschieden, das physische Spiel zu behalten. Er habe zwar mehr als das Doppelte bezahlt, aber immerhin nicht den Vollpreis. Außerdem möge er es selbst auch einfach gern, eine echte Box und Disk in der Hand halten zu können. Aber beim Nachfolger Lost Judgment werde er wahrscheinlich dann doch im PlayStation Store zuschlagen.

Ist euch das so oder so ähnlich auch schon einmal passiert? Wie seid ihr damit umgegangen?