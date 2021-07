PS Now im Juli: Leak verrät starkes Lineup mit Krachern wie RDR2 und God of War

Juli-Spiele für PS Now geleakt: Sony spielte wohl aus Versehen einen Werbeclip für PS Now auf Facebook ab, der die größten Spiele für den Abo-Service im Juli zeigt. Zum Glück konnten einige Redditer das Video aufnehmen. Offiziell ist noch nichts, aber sollte sich der Leak bewahrheiten, steht uns der wohl einer der besten Monat für PS Now ins Haus.

Das bringt PS Now im Juli

Zu sehen sind sechs Spiele für PS Now im Juli. Allerdings war Team Sonic Racing bereits Teil des Juni-Lineups:

Gleich vier Blockbuster: Mit Red Dead Redemption 2, Judgment, God of War und Nioh 2 würde Sony in einem Monat vier Hochkaräter dem Service hinzufügen. God of War war in der Vergangenheit bereits Teil von PS Now, jedoch nur temporär. Jetzt wird das Action-Adventure dem Angebot wohl dauerhaft hinzugefügt.

Kleiner Wermutstropfen: Bis jetzt bietet PS Now auch auf der PS5 lediglich die PS4-Versionen der Spiele an, selbst wenn eine Next-Gen-Version existiert. Im Fall der geleakten Titel betrifft das Nioh 2 und Judgement.

Diese Spiele gab es im Juni bei PS Now

Verglichen mit dem letzten Monat wäre die Auswahl ein großer Schritt nach vorne für Sony. Für PS Plus im Juni wurden drei Sonic-Spiele (Team Sonic Racing, Sonic Mania und Sonic Forces), zwei Indie-Games (Car Mechanic Simulator und Slay the Spire), Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (das auch über PS Plus verfügbar ist) und The Witcher 3: Wild Hunt hinzugefügt.

