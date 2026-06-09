Fan packt komplett unbenutzte, originalverpackte PS1 aus und Community fordert: "Sag mir, wie es riecht"

Die allererste PlayStation in einer originalverpackten, komplett ungenutzten Variante zu finden, ist schon etwas Besonderes.

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David Molke
09.06.2026 | 18:46 Uhr

So sieht die ungenutzte PS1 aus (Bild: reddit.comuserDivOveR). So sieht die ungenutzte PS1 aus (Bild: reddit.com/user/DivOveR/).

Unboxing-Videos oder auch nur die zugehörigen Bilder können etwas sehr Befriedigendes haben. Erst recht, wenn es dabei um so coole Hardware wie die allererste Original-PlayStation handelt. Allerdings lässt sich anhand von Bildern natürlich nicht das komplette Erlebnis nachempfinden – dieser ganz bestimmte Geruch fehlt.

PS1-Unboxing schickt die Community kollektiv auf einen Nostalgie-Trip

Was für ein Geruch soll das sein? Neben dem berühmt-berüchtigten "new car-smell" gibt es einen ähnlichen Duft auch beim Auspacken von neuen, bisher ungeöffneten Elektro-Geräten. Sie riechen zu Beginn noch ganz anders und sehr speziell, was kein Vergleich dazu ist, wie sich der Geruch mit der Zeit verändert.

Video starten 2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Diesen Duft mögen viele Hardware-Enthusiasten wenig überraschend sehr gerne und es lässt sich auch ganz gut nachvollziehen. Immerhin dürfte der Geruch in unseren Gehirnen untrennbar mit dem Auspacken cooler, neuer Geräte verbunden sein und die entsprechenden Erinnerungen wecken und ähnliche Gefühle auslösen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Aber zurück zum eigentlichen Thema: Der Reddit-User DivOveR ist ein echter Sammler und schnappt sich in erster Linie noch ungenutzte Klassiker-Konsolen. In diesem Beitrag aus dem vergangenen Jahr hat er eine Original-PS1 aus ihrer Verpackung befreit und davon Fotos gemacht, die er nun mit der Fan-Community teilt. Hier könnt ihr euch die Bilderstrecke ansehen:

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Das kommt bei den anderen PlayStation-Jüngern natürlich sehr gut an. Die allererste Sony-Konsole genießt nicht umsonst heute Kultstatus und ist mit ihrem Design in die Geschichte eingegangen.

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Aber der allerletzte Kick fehlt natürlich: Man kann die Konsole auf Bildern allein natürlich leider nicht riechen. Darum fordern gleich mehrere Menschen in den Kommentaren mehr oder weniger ernstgemeint, der Urheber des Beitrags solle doch bitte auch noch mit dazuschreiben, wie es beim Auspacken der PS1 gerochen hat.

Wie findet ihr die Unboxing-Bilder? Kommen da Erinnerungen hoch, womöglich auch an den Geruch?

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