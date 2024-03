PS1 bis PS5: So sahen die Kartons der PlayStation-Konsolen zu ihrem Launch aus

PS5 und PS4 sind wahrscheinlich noch den meisten im Gedächtnis, aber wie sieht es mit den Kartons von PS1 und PS2 aus?

Wenn wir eine neue Konsole kaufen oder geschenkt bekommen, dann ist normalerweise selbst der Akt des Auspackens eine kleine Offenbarung.

Wenn wir viel mit unserem neuen Gerät verbinden, kann auch die Verpackung viel in uns auslösen und der eine oder die andere hat vielleicht noch eine wohlige Erinnerung an seine Kinder- und Jugendzeit, als wir zum ersten Mal endlich den heiß ersehnten Karton mit der geliebten Konsole in den Händen gehalten haben.

Aber welche PlayStation-Verpackung hat euch am besten gefallen?

PS1, PS2, PS3, PS4 oder PS5: So sahen die Original-Verpackungen aus, aber welche ist die coolste?

Darum geht's: Lange ist es her, dass die erste PlayStation erschienen ist. Damals wurde die Konsole noch gar nicht als PS1 bezeichnet und wohl nur die allerwenigsten hätten zu träumen gewagt, dass es irgendwann mal eine PS5 geben wird. Wir setzen jetzt so richtig die Nostalgie-Brille auf und schwelgen in Erinnerungen.

PS1: So sah die Verpackung der ersten PlayStation aus

PS1-Verpackung (Bild: RetroBoxes.de)

Wir orientieren uns hier an der Idee dieses Reddit-Posts, der hat allerdings einige kleinere Fehler in seinen Bildern. Die erste PlayStation, die 1994 auf den Markt gekommen ist, hatte nämlich noch gar keinen DualShock-Controller mit Analogsticks, sondern nur ein Steuerkreuz. Der DualShock kam erst später auf den Markt.

PS2: Das war der Karton, in dem die legendäre Konsole kam

PS2-Verpackung (Bild: RetroBoxes.de)

Die Verpackung, in der die PS2 ausgeliefert wurde, kommt im Netz bei vielen Fans ganz besonders gut an. Das liegt am schlichten Design und dem Selbstvertrauen, dass dieser Karton ausstrahlt. Sony hat es überhaupt nicht nötig gehabt, auf der Box noch Werbung zu machen. Wer die PS2 gekauft hat, wusste in der Regel, was ihn erwartet und warum er das macht.

PS3: So sah die Verpackung der dritten PlayStation aus

Hier seht ihr die PS3-Verpackung (Bild: RetroBoxes.de)

Die PS3 wurde – wie ihre Vorgängerinnen auch – in vielen unterschiedlichen Versionen auf den Markt gebracht. Die erste ist gemeinhin als "Fat" PS3 bekannt, im Gegensatz zur späteren, sehr viel kompakteren Slim-Version.

Die PS3 gab es zunächst nur in einer 20 GB- oder 60 GB-Version zu kaufen, die mit 40 kam ebenfalls erst später hinzu.

PS4: Die Last Gen-Konsole wurde in diesem Karton ausgeliefert

Die PS4-Box ohne großen Schnickschnack.

Die PS4 wurde später ebenfalls noch in vielen Slim- oder Pro-Fassungen verkauft. Es existieren auch unzählige Bilder der Konsolen-Verpackung mit unterschiedlichen Spiele-Bundles.

Außerdem gab es das gute Stück auch noch in weiß und nicht nur in schwarz. Das hier müsste allerdings der Original-Karton zum Launch der ersten Version sein.

PS5: So eine Box habt ihr wahrscheinlich noch im Keller stehen

Die PS5 wurde in erster Linie in solchen Verpackungen ausgeliefert.

Hier seht ihr einen PlayStation-Karton, der euch höchstwahrscheinlich sehr bekannt vorkommen dürfte. Wenn ihr nicht die neuere, etwas kleinere PS5-Variante mit dem schwarzen Querstrich oder ein Spiele-Bundle gekauft habt.

Man beachte vor allem den 8K-Sticker am rechten oberen Rand, der sich aus heutiger Perspektive eher wie ein schlechter Scherz anfühlt. Es gibt so gut wie keine Spiele, die ernsthaft in dieser Auflösung spielbar sind.

Welche dieser Original-PlayStation-Verpackungen findet ihr am schönsten?

Jetzt seid ihr dran: Wir wollen natürlich von euch wissen, ob ihr einige dieser Original-Kartons euer eigen nennt und welcher davon euch am besten gefällt. Habt ihr jedes Mal direkt zum Launch zugeschlagen oder vielleicht doch eher später eine überarbeitete Version gekauft, mit DualShock-Controller oder einem schlankeren Design? Welcher Look ist euer persönlicher Favorit und warum findet ihr gerade diesen dann am besten?

Schreibt es uns in die Kommentare!