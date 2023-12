PS5 Slim oder Normal? Alle Unterschiede der beiden Modelle im Vergleich

Wir stellen die neue PS5 im Slim-Look der alten Version gegenüber.

Ende November ist die CFI-2000-Reihe der PS5 erschienen und sie wird die zuvor erhältlichen Modelle auf langfristige Sicht ablösen. Noch werden aber beide PS5-Varianten verkauft, weshalb wir sie gegeneinander antreten lassen und verraten, welche sich für euch lohnt.

Hier könnt ihr zu den einzelnen Unterschieden springen:

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links und dienen euch zum schnellen Auffinden entsprechender Produkte. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Ihr findet die gezeigten Konsolen und das PS5-Laufwerk aber auch in jedem gut sortierten Online-Shop, Fachhandel und bei Sony selbst. Mehr Infos.

Abmessungen und Gewicht – Wie klein und leicht ist die PS5 Slim?

Normale PS5 mit Disc-Laufwerk: 390 x 104 x 260 mm (H x B x T)

390 x 104 x 260 mm (H x B x T) PS5 Slim mit Disc-Laufwerk: 358 x 96 x 216 mm (H x B x T)

358 x 96 x 216 mm (H x B x T) Normale PS5 Digital: 390 x 96 x 260 mm (H x B x T)

390 x 96 x 260 mm (H x B x T) PS5 Slim Digital: 358 x 80 x 216 mm (H x B x T)

Die CFI-2000-Reihe fällt im Hinblick auf das Gesamtvolumen in etwa 25 Prozent kleiner aus. Habt ihr neben eurem Fernseher nur begrenzt Platz, dann solltet ihr definitiv zum neueren Modell greifen.

Beide Konsolen im direkten Größenvergleich:

Hier haben wir beide Revisionen anhand des Controllers direkt nebeneinander platziert. In der Praxis wirkt die Slim deutlich schlanker.

Die neue PS5 ist zudem noch ein gutes Stückchen leichter, vor allem, da die Dimensionen des Kühlers zurückgefahren wurden. Auswirkungen auf die Kühlleistung hat das kaum, wie ein erster Test andeutet. Wobei dabei nur die Temperatur des Gehäuses erfasst wurde, nicht der Chips im Gerät, es handelt sich also wortwörtlich nur um einen oberflächlichen Eindruck.

Der verkleinerte Kühlkörper ist außerdem maßgeblich für die Reduktion des Gewichts um etwa 0,7 kg verantwortlich. In Relation zum Original entspricht das etwa 20 Prozent.

Normale PS5 mit Disc-Laufwerk: 3,9 kg (CFI-1200)

3,9 kg (CFI-1200) PS5 Slim mit Disc-Laufwerk: 3,2 kg

3,2 kg Normale PS5 Digital: 3,4 kg (CFI-1200)

3,4 kg (CFI-1200) PS5 Slim Digital: 2,6 kg

Laufwerk – Was ist neu am Blu-ray-Player der PS5 Slim?

Die klassische PS5 ist in zwei Varianten erschienen: mit Blu-ray-Player und ohne. Habt ihr euch für eine der beiden entschieden, blieb es auch dabei. Bei der CFI-2000-Reihe hat Sony jedoch auf eine vereinheitlichte Basis-Hardware umgestellt, die um ein modulares Laufwerk erweitert werden kann.

Bestellt ihr euch also eine digitale Edition, könnt ihr später das Disc-Upgrade anschließen. Es schlägt mit 120 Euro zu Buche und kann bei Sony selbst oder im teilnehmenden Fachhandel geordert werden.

Welche Vorteile ein modulares Laufwerk hat, haben wir zusammengefasst:

PS mit abnehmbarem Laufwerk Alle reden davon - doch was bringt euch das? von Chris Werian

Beim Anschluss des Disc-Laufwerks müsst ihr zudem sicherstellen, dass ihr über eine Internetverbindung verfügt, um den Player an der Konsole zu registrieren.

Design – Was ändert sich am Look?

An den Seiten der neuen PS5 finden sich nun kleine schwarze Streifen, bei denen Plastik ausgespart wurde. Zudem ist der "Kragen" an der Oberseite nicht mehr ganz so auffällig wie noch zuvor.

Ein bisschen nervig: Im Gegensatz zur bisherigen PS5 sind die Seitenplatten der CFI-2000-Reihe nicht mehr durchgängig matt. Stattdessen wurden die oberen zwei Teile mit einem glänzenden Lack überzogen.

Die neue PS5 im Trailer:

0:20 Schlanker und mehr Speicher: Trailer zeigt die neuen PS5-Slim-Modelle

Speicher – Wie viel Speicherplatz bietet die PS5 Slim?

Normale PS5: 825 GB (667 GB nutzbar)

825 GB (667 GB nutzbar) PS5 Slim: 1.000 TB (830 GB nutzbar)

Sony hat die PS5 nun endlich auf ein volles Terabyte gebracht, euch stehen also ungefähr 160 GB mehr zu Verfügung, die ihr mit heruntergeladenen Spielen (oder ein Mal Star Wars Jedi: Survivor) vollstopfen könnt.

Auf die vollen 1.000 Gigabyte kommt ihr bei der Nutzung jedoch nicht. Weshalb, das haben wir euch hier zusammengefasst:

Lautstärke – Ist die PS5 Slim leiser?

Im Gegensatz zu den bisherigen, verkleinerten PlayStation-Konsolen ist die PS5 'Slim' ein wenig lauter als das Original. Das liegt vor allem an dem kleineren Lüfter, der im Zusammenspiel mit dem kompakteren Kühler auf eine höhere Drehzahl kommen muss.

Der Youtube-Kanal Mystic hat dazu ein Video erstellt, ab Minute 15:36 findet ihr einen direkten Vergleich:

Preis – Ist die PS5 Slim günstiger?

Normale PS5: 449 Euro (Digital), 549 (Disc)

449 Euro (Digital), 549 (Disc) PS5 Slim: 449 Euro (Digital), 549 (Disc)

Am Preis ändert sich bei der PS5 wenig. Da ein vertikaler Standfuß fehlt, müsst ihr sogar mit einem höheren Anschaffungspreis rechnen. Das zuvor standardmäßig enthaltene Zubehör kostet euch dann 30 Euro zusätzlich, sofern ihr die Konsole nicht auf die Seite legen wollt.

Wichtig bei der Digital-Edition! Da das Blu-rayLaufwerk zwei Kontaktpunkte zur Oberfläche bietet, die der rein digitalen Variante fehlen, verfügt diese nicht gerade über einen sicheren Halt, wenn ihr sie waagerecht aufstellt. Der Standfuß ist in dem Fall also absolut ratsam.

Im Video von Jacob R könnt ihr ab Minute 3:50 sehen, wie wackelig die digitale Version im Vergleich zur Disc-Slim steht:

Anschlüsse – Über welche Anschlüsse verfügt die neue PS5 Slim?

Normale PS5: 2x USB-A (USB 3.1 Gen 2) 1x USB-A (USB 2.0) 1x USB-C (USB 3.1 Gen 2) 1x HDMI 2.1 1x Ethernet

PS5 Slim: 2x USB-A (3.1 Gen 2) 1x USB-C (2.0) 1x USB-C (3.1 Gen 2) 1x HDMI 2.1 1x Ethernet



An der Vorderseite der neuen PS5 befindet sich statt eines USB-A-Anschlusses nach USB 2.0-Standard ein USB-C-Port, ebenfalls mit USB 2.0. Damit erhöht sich die Anzahl der Geräte mit USB-C, die ihr maximal an der PS5 anschließen.

Ansonsten ändert sich bei der CFI-2000-Reihe nichts an den Ein- und Ausgabeschnittstellen.

Performance – Ist die PS5 Slim leistungsfähiger?

An der Framerate und der Auflösung eurer Spiele verbessert die neue PS5 nichts. Die Leistung gleicht exakt der vorheriger Revisionen. Intern hat sich im Grunde auch nur das Design der Hauptplatine und des Netzteils geändert, alle anderen Komponenten bleiben identisch.

Und auch der Stromverbrauch ist nahezu deckungsgleich mit dem der vorherigen CFI-1200-PS5 – ein weiteres Anzeichen, dass mehr oder weniger dieselbe Hardware in einem kleineren Gehäuse steckt.

Fazit – Welche soll es denn nun sein?

Zusammengefasst ist die alte PS5 die bessere Variante, wenn ihr ein wenig Geld sparen wollt. Bundles und die Basiskonsole selbst sind gerade günstig zu haben, ihr bekommt den vertikalen Standfuß gleich mit dazu und wirklich schlechter ist sie auch nicht.

Im Endeffekt werkelt (abseits des größeren Speichers der CFI-2000-Reihe) jedoch in beiden Systemen dieselbe Hardware.

Die neue Slim schließt allerdings das Laufwerk als Grund für einen vollständigen Defekt aus, bietet für Digital-Einsteiger einen möglichen Upgrade-Pfad und ist ein ganzes Stückchen kompakter.

Ein paar kleinere Vorteile hat sie also schon, diese wiegen unserer Ansicht nach aber nicht so schwer, dass ihr unbedingt zur aktuellen Variante greifen müsst.

Seht ihr das vielleicht anders? Würdet ihr lieber zur PS5 'Slim' greifen?