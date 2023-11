Habt ihr schon die blaue PS1 gesehen? So hübsch sieht die rare Debug-Konsole des Sony-Klassikers aus

So kennen wir die PS1. Doch die Konsole war auch in blau erhältlich – allerdings nicht für normale Spieler und Spielerinnen.

Die erste PlayStation gehört unter anderem wegen ihres fantastischen Spieleportfolios zu den beliebtesten Konsolen überhaupt, aber mal ehrlich: Wirklich ansehnlich ist das mausgraue Gehäuse nicht.

Tatsächlich kam Sonys 90er-Konsolenkind damals aber auch in einer hübschen blauen Variante auf den Markt. Dabei handelte es sich aber nicht um eine herkömmliche PS1, sondern um eine Debugging-Station. Wie diese aussieht, zeigt uns ein Fan auf Reddit.

Das steckt hinter der Debugging-Station

Reddit-User und PlayStation-Fan hat vor fast einer Dekade mit dem Bild seiner ergatterten blauen PS1 für offene Münder in der Community gesorgt. Denn die Debugging-Station ist eine Rarität und wird heutzutage teuer verkauft.

Die blaue PS1 beziehungsweise die Debugging Station in ihrer vollen Pracht:

Die Debugging-Station der PS1. Bildquelle: BnGamesReviews.

Online für viel Geld zu haben: Auf eBay wird die Debugging-PS1 aktuell beispielsweise im gebrauchten Zustand für über 1000 Euro gelistet. Zum Vergleich: Die herkömmliche graue PS1 bekommt ihr auf der Verkaufsplattform (gebraucht) für 40 bis 80 Euro.

Das steckt hinter der Debugging-Station: Dabei handelt es sich schlicht gesagt um eine besondere Variante der PS1, die damals an Entwicklerstudios oder Videospielmagazine verschickt wurde. Anders als die "normale" Konsole konnte die Debugging-Station nämlich Beta-Versionen und gebrannte Spiele auf CD-R abspielen, was damals fürs Testing notwendig war.

Zudem stellte sie Games in unterschiedlichen Bildformaten dar. Neben dem blauen Gehäuse gab es die Debugging-Station auch in einer grünen Farbvariante, von der wir aber leider kein Bild vorliegen haben (via Wikipedia).

Nicht zu verwechseln mit dem Devkit: Vor einigen Tagen berichteten wir außerdem vom Net Yaroze. Dabei handelt es sich um das PS1-Devkit, das in einem schwarzen Gehäuse daherkommt und von Hobby-Entwickler*innen dazu genutzt werden konnte, eigene Spiele zu programmieren. Mehr dazu lest ihr im dazugehörigen GamePro-Artikel:

Das Net Yaroze kostete zum Release rund 750 US-Dollar. Die herkömmliche graue PS1, mit der die meisten von euch aufgewachsen sind, war zum Launch für 299 US-Dollar erhältlich. Die Konsole erschien im September 1995 bei uns, fünf Jahre später brachte Sony mit der PS One eine kleinere Variante des beliebten Geräts mit abgerundeten Ecken heraus.

Wie gefällt euch die blaue Debugging-Station? Und ich welcher Farbvariante hättet ihr die erste PlayStation rückblickend lieber gehabt?