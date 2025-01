Glückspilz findet fast perfekt erhaltenen, allerersten PS1-Controller in Originalverpackung für nur 2 Dollar

Hier seht ihr die Packung des PS1-Controllers in super Zustand für kleines Geld (Bild: reddit.com/user/gucsantana/).

Sammler und Retro-Connaisseure lecken sich die Finger nach solchen Funden: Dieser Fan und PlayStation-Spieler hier hatte großes Glück und konnte den Original-PS1-Controller für einen besonders schmalen Taler ergattern. Er musste nur knapp 2 Euro dafür bezahlen, hat die Original-Verpackung noch dazu bekommen und das gute Stück war obendrein auch noch in einem überaus guten Zustand. Was will man mehr?

Schnäppchenjäger zahlt nur $2 für einen Original-PS1-Controller der ersten Stunde in fast perfektem Zustand

Normalerweise kosten Controller heutzutage um die 50 Euro und wer einen DualSense-Controller für die PS5 haben will, wird auch schon mal 70 Euro dafür los. Auch im Retro-Bereich können die Drücker für ältere Konsolen gern mal mit horrenden Preisen zu Buche schlagen. Aber dieser hier hat umgerechnet nur 2 Euro gekostet.

Fast perfekter Zustand: Dabei haben wir es hier mit einem ganz besonders gut erhaltenen Exemplar zu tun, das obendrein auch noch in der Originalverpackung verkauft wurde. Es handelt sich dabei um den allerersten PlayStation-Controller aus der Zeit, als die PS1-Gamepads noch ohne Analogsticks auskommen mussten.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen, wie gut der PS1-Controller aussieht und was er für eine coole Verpackung hatte (es sind zwei Bilder):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ist das Besondere an diesem Controller: Nicht nur, dass es der allererste PS1-Drücker aus prä-Dualshock-Zeiten ist, nein, da geht noch mehr. Dieser spezielle Controller hier wurde wohl nur für kurze Zeit und ausschließlich in Japan verkauft. Es handelt sich offenbar um die kleinere, leichtere SCPH-1000-Variante, die auch ein kürzeres Kabel als spätere Versionen hat.

Die Box findet ebenfalls viele Fans: Der monochrom-braune Look der Originalverpackung sorgt in den Kommentaren des Reddit-Beitrags für Begeisterung. Das Design ist aber auch ein echter Hingucker und gleichzeitig eine richtige Seltenheit.

Wo gab es dieses Schnäppchen? Wie der Autor des Reddit-Posts schreibt, habe er den Controller zu diesem Mega-Preis in einer Filiale der Bookoff-Corporation entdeckt. Wie ihr unschwer auch dem Preis-Etikett entnehmen konntet, handelt es sich dabei um eine japanische Firma.

Was war euer coolster Sammler- und Retro-Fund? Habt ihr schon einmal ähnliches Glück gehabt?