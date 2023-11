Die PS2 gab's nicht nur in schwarz: Kennt ihr diese 5 alternativen und extrem seltenen PS2-Farbvarianten?

Die sogenannte European Automobile Color Collection der PS2.

Ihr kennt die PS2 vermutlich vor allem in schwarz. Allerdings brachte Sony noch weitere Farbvarianten der Konsole heraus: Die sogenannten "European Automobile Color Collection" hüllte das Gerät sowie den dazugehörigen Controller unter anderem in gelb und rot. Jedoch brachte Sony lediglich eine sehr geringe Stückzahl davon auf den Markt, von denen einige Farben heutzutage für bis zu 4000 Euro auf eBay verkauft werden.

Diese 5 Farben umfasst die European Automobile Color Collection der PS2

Der Hardware- und PlayStation-Fan-Account "Obsolete Sony" erinnert uns auf X an die European Automobile Color Collection.

So sehen die Schmuckstücke aus:

Die European Automobile Color Collection bestand also aus folgenden Farben:

rot

silber

gelb

weiß

blau

Limitierte Auflage: Sony veröffentlichte die farbenfrohe Collection im Jahr 2002, um 20 Millionen ausgelieferte PS2-Konsolen zu feiern (via Golem). Allerdings hat der japanische Hardware-Riese lediglich 2000 Einheiten pro Farbe produziert, von denen wiederum lediglich 666 pro Farbe in Europa erschienen sind.

Auf eBay werden die Schmuckstücke heute für viel Geld angeboten: Die silberne Variante aus der European Color Collection wird auf der Verkaufsplattform beispielsweise (neu und originalverpackt) für schlappe 3999 Euro angeboten, die weiße PS2 aus der Collection für 3499 Euro.

Apropos, besondere PlayStation-Farben - Kennt ihr schon die PS1 mit dem blauen Gehäuse? Was es damit auf sich hat, erklären wir euch in diesem GamePro-Artikel:

Sonys PlayStation 2 wurde am 4. März 2000 zunächst in Japan veröffentlicht und kam Ende des Jahres, genauer gesagt am 24. November 2000 schließlich auch in Europa auf den Markt. Zu den europäischen Launch-Spielen der pS2 zählten unter anderem Tekken Tag Tournament und FIFA 2001.

In welcher Farbe hattet ihr die PlayStation 2?