PS2-Bastler rettet Konsole für 10 Dollar vor dem Schrott und verhilft ihr zu 'früherem Glanz'

Als wäre nichts gewesen – diese PS2 sollte im Müll landen, jetzt merkt man ihr kaum noch an, dass sie für den Schrott bestimmt war. (Reddit / HashStash)

"Eine PS2 gehört nicht auf den Schrott, auch wenn ein paar Reparaturen notwendig sind!" – Das denken wir uns, wenn eine der legendären Konsolen ein paar Macken aufweist, und wohl auch der Reddit-User HashStash. Der kaufte eine PS2 für gerade einmal 10 Dollar, die der Vorbesitzer als "Junk" also "Müll" abstempelte. Jetzt kann er mit der aufgepäppelten Konsole und einigen grandiosen PS2-Klassikern ordentlich Nostalgie tanken.

Kaputte PS2 steigt wie ein "Phöenix aus der Asche" auf

Als der Reddit-Nutzer HashStash eine gebrauchte PS2 für 10 Dollar kaufte, musste er damit rechnen, dass die "Schrottkonsole" völlig hinüber ist. Zu seiner Überraschung war das aber gar nicht der Fall!

Das Gehäuse sah noch unversehrt aus, dafür waren jedoch am Gerät selbst einige Sachen kaputt und benötigten eine Reparatur:

Der Lüfter drehte sich nicht mehr.

Das Laufwerk ging nicht mehr von allein auf.

Spiele-DVDs wurden nicht mehr gelesen.

Die CMOS-Batterie war leer.

Der PS2-Fan musste die Konsole also auseinanderbauen und zwar so gut wie vollständig. So ist etwa der Slot für die CMOS-Batterie nur nach einer kompletten Demontage erreichbar.

Wobei sie aber auch eher ein kleiner Schönheitsfleck ist, da sie lediglich dafür sorgt, dass Systemeinstellungen auch dann abgespeichert werden, wenn die Konsole nicht am Strom angeschlossen ist. Die PS2 funktioniert grundsätzlich aber auch ohne.

Kritischer ist da schon der Lüfter, ohne den die Konsole innerhalb weniger Minuten überhitzt. Dafür gibt es einige Ersatzprodukte, sogar Mods für einen leiseren Betrieb, die sich leicht einsetzen lassen, da der Lüfter von den Sony-Ingenieuren modular konzipiert wurde.

Der PS2-Lüfter ist ein Bauteil von der Stange, das einfach getauscht werden kann. (Reddit / The Bygone Era)

Kniffliger wird es da schon mit dem Disc-Laufwerk. Wobei zumindest der Ausbau recht simpel ist – drei-vier Flachbandkabel rausziehen und aufschrauben. HashStash musste dann lediglich das Innere sauber machen und die feinen Mechaniken mit einem Schmiermittel gleitfähig machen.

Dafür eignet sich zum Beispiel Lithium-Langzeitfett.

Außerdem hat der PS2-Bastler den Laser gegen ein Ersatzexemplar getauscht, da dieser ausgebrannt ist. Nach einiger Zeit verändert sich nämlich die elektrische Beschaffenheit in den Lasern: Der elektrische Widerstand sinkt, weshalb eine zu hohe Spannung durch die Komponenten fließt und sie überlastet.

Der Austausch ist dann auch leider nicht ganz so simpel. Neue Laser sind elektrostatisch abgesichert und diese Sicherung muss vor dem Einbau abgelötet werden. Danach kann der Laser im Regelfall aber einfach reingeschraubt werden.

Richtig nervig wird es dann jedoch beim Zusammenbau: Bis hierhin ist alles mit ein wenig Fingerspitzengefühl gut machbar, die dünnen Flachbandkabel müssen dann aber wieder eingesteckt werden und das geht nur, wenn das Laufwerk quasi wieder über der Hauptplatine der PS2 sitzt.

Fast blind die Dinger mit einer Pinzette einzustöpseln, ist dermaßen arschig, das könnt ihr euch kaum vorstellen!

Der Reddit-User hat sich schon viele Klassiker bereitgelegt

Dass HashStash sich der Herausforderung gestellt hat, ist keine Überraschung. Er hat laut eigenen Angaben schon mehrere Konsolen in der Vergangenheit repariert und ist begeisterter Retro-Fan.

Zudem ist er wohl auch günstig davongekommen, unserer Rechnung nach hat er ungefähr 40 Euro zusätzlich für die Reparaturen ausgegeben.

Etwas teurer dürften dagegen die Spiele sein, die sich der Sammler zum Nachholen parat gelegt hat. Zum Beispiel steht auf seinem Röhrenfernseher das einzigartige Schul-GTA Bully bereit, genau wie die ersten beiden Teile von God of War, Tony Hawk’s Underground 2 und Jak 3.

Eine ziemlich bunte Mischung also, aber was würdet ihr ihm empfehlen? Unserer Meinung nach fehlt da noch eine schöne Spritze Burnout oder Midnight Club. Geht ihr da mit?