Sony verrät zum zwanzigsten PS2-Geburtstag witziges Detail

Die PlayStation 2 feiert in diesen Tagen ihren zwanzigsten Geburtstag, die Konsole erschien in Japan im März des Jahres 2000. Und wurde in der Folge die bestverkaufte Konsole überhaupt; die PS2 wanderte über 155 Millionen Mal über die Ladentheke, bis heute ist das unerreicht.

Natürlich hat auch der offizielle PlayStation-Twitter-Account dieses Jubiläum begangen und in diesem Rahmen auch ein witziges Detail verraten, das vermutlich noch nicht jeder kennen dürfte.

Worum geht's? Das kleine PlayStation-Logo auf der DVD-Schublade der Konsole kann nämlich um 90 Grad gedreht werden.

Did you know you could turn the PlayStation logo on the PS2? pic.twitter.com/cAl8POu8NA