Gamer will eigentlich nur Leerhüllen für die PS2 kaufen - bekommt 20 Mal Hannah Montana geliefert

Wir alle lieben fehlerhafte Lieferungen.

Ich bin so großer Skyrim-Fan, dass ich das RPG mittlerweile viermal auf unterschiedlichen Plattformen besitze. Aber 20 Mal das gleiche Spiel? Auf einer einzigen Konsole? Dass hier etwas nicht stimmen kann, ist auf den ersten Blick offensichtlich.

Auf Reddit teilt User Overall_Soil_755 ein Foto einer Box, in der sich 20 Kopien eines Hannah Montana-Spiels für die PS2 befinden. "Ich habe 20 Leerhüllen für die PS2 auf eBay UK bestellt und das habe ich bekommen" schreibt der User.

Das Beste aus zwei Welten?

Das Bild im Original-Post wurde mittlerweile von den Reddit-Mods gelöscht, weil der Ersteller des Posts eine der Community-Regeln missachtet hat (Titel des Posts gibt nicht den exakten Sachverhalt wieder). Wir haben aber einen Screenshot parat:

Quelle: https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/1cojvme/i_purchased_20_replacement_ps2_cases_on_ebay_uk/

Was genau ist das für ein Spiel? Bei den gelieferten PS2-Titeln handelt es sich um Disney Hannah Montana - Welttournee im Rampenlicht (auf Englisch: Disney Hannah Montana - Spotlight World Tour). Einen Metascore gibt es aufgrund zu weniger Reviews nicht. IGN vergibt eine 56 und kritisiert, dass massig Potenzial bei dem Titel verschenkt wurde, der übrigens auch auf der Wii erschienen ist.

Hannah Montana - Welttournee im Rampenlicht richtet sich offensichtlich an Fans der US-amerikanischen Sängerin Miley Cyrus, die unter dem Künstlernamen Hannah Montana berühmt wurde. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des ehemaligen Disney Channel-Stars und begebt euch auf Welttournee. Dabei bereist ihr Städte wie New York oder Paris, gebt Konzerte und geht shoppen.

In den Kommentaren unter dem oben verlinkten Reddit-Post finden sich viele Spieler*innen, die sich über den Titel lustig machen. Dabei sollten wir jedoch bedenken, dass sich das Hannah Montana-Spiel nicht nur an Fans der Sängerin richtet, sondern auch und insbesondere an eine sehr junge Zielgruppe. In den Amazon-Bewertungen melden sich mehrere Eltern zu Wort, die darüber berichten, dass ihre Kinder viel Spaß mit dem Titel (gehabt) hätten.

Habt ihr bei eBay oder vielleicht einer anderen Plattform schon mal lustige oder absurde fehlerhafte Bestellungen gehabt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt!