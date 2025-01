PS2-Memory Card überlebt tragischen Hausbrand, wird aus geschmolzener Konsole gerettet und beschützt Spielstände

Hier seht ihr die geschmolzene PS2 ohne Memory Card (Bild: reddit.com/user/RX-Nate).

Wenn wir liebe Menschen verlieren, ist das immer tragisch. Manchmal können ihre Hinterlassenschaften aber zumindest ein wenig Trost spenden. In diesem Fall hier ist der Cousin eines Reddit-Users bei einem Hausbrand gestorben und auch seine PS2-Konsole hat stark unter dem Feuer gelitten. Selbst die Memory Card war angeschmolzen und sah nicht danach aus, war aber noch nutzbar – und auch ihre Inhalte konnten gerettet werden.

Hausbrand schmilzt PS2, aber die Memory Card hat überlebt und die Spielstände funktionieren sogar noch

Die PS2-Konsole war wohl nicht mehr zu retten, wie ihr auf dem oben eingebetteten Bild sehen könnt. Fast das komplette Gehäuse des Geräts ist geschmolzen und zerlaufen, auf der Rückseite hat es sich durch die Verformungen sogar ein Stück weit geöffnet. Falls die Konsole wirklich noch funktionieren sollte, wäre das ein echtes Wunder.

Ähnlich wie bei der Memory Card: Auch das Speichermedium sah auf den ersten Blick wirklich nicht danach aus, als könnte es noch irgendwie zu gebrauchen sein. Glücklicherweise hat der Reddit-User RX-Nate sich davon aber nicht beirren lassen, sie mit einer Zange aus der PS2 gezogen und einfach mal ausprobiert, ob da vielleicht noch etwas zu retten sein könnte.

Mit Erfolg! Die Speicherstände sind noch da und funktionieren. RX-Nate hat die Memory Card in seine eigene PS2 gesteckt und darauf noch die Spielstände seines verstorbenen Cousins entdeckt.

Schönes Andenken: So tragisch ein Todesfall wie dieser ist, ist es immerhin schön, dass der Cousin durch seine Spielstände in der Erinnerung seines Verwandten weiterleben kann. Der bekommt so die Gelegenheit, nachzuempfinden, was sein Cousin etwa GTA: Vice City getrieben hat. RX-Nate schreibt dann auch, er wolle sich in Ruhe die Zeit nehmen, um alle Autos seines Cousins in den Garagen des Spiels anzusehen.

Da werden Erinnerungen an die Story rund um den verstorbenen Vater wach, der als Geister-Fahrer in einem Rennspiel erhalten geblieben ist.

In den Kommentaren hagelt es dann wenig überraschend vor allem jede Menge Beileidsbekundungen und emotionale Statements. Viele freuen sich, dass die Memory Card tatsächlich noch funktioniert, der Reddit-User so wenigstens ein schönes Andenken bekommen hat und raten ihm dazu, die Inhalte auf jeden Fall auch noch auf eine andere Memory Card oder anderweitige Speichermedien zu sichern – was er mittlerweile auch getan hat.

Habt ihr eventuell schon einmal eine ähnliche Hinterlassenschaft entdeckt oder konntet eine ramponierte Konsole beziehungsweise Memory Card retten?