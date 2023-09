'Ein wahres Juwel': Gamer-Dad findet voll funktionsfähige PS3 mit seltener Abwärtskompatibilität im Müll

Das erste PS3-Modell war PS1- und PS2-abwärtskompatibel, die Versionen danach nicht mehr.

Manchmal hat man einfach Glück: Der Vater eines Redditors soll neben dem Müllcontainer an seinem Wohnkomplex eine PlayStation 3-Konsole gefunden haben. Aber nicht einfach irgendeine, sondern ein Modell, das auch noch vollumfänglich mit PS1 und PS2-Spielen kompatibel ist – und funktioniert.

Das Gerät war also nicht nur voll einsatzbereit, sondern auch noch eine echte Rarität, die normalerweise für relativ viel Geld die Besitzer*innen wechselt.

Seltene PS3 gefunden: Kostet normalerweise ein kleines Vermögen

Richtiger Glücksfund: Auf Reddit sorgt gerade ein Post für Furore, der sich um eine gefundene PS3 dreht. Die hat offenbar einfach jemand loswerden wollen und neben den Müll gestellt, obwohl sie noch funktioniert. Sie hat aber dann direkt einen Abnehmer gefunden, der etwas damit anfangen konnte.

Aber Redditor kushmaster805 freut sich nicht nur über eine funktionsfähige Retro-Konsole, das Glück geht noch weiter. Es handelte sich bei dem Gerät nämlich um ein ganz besonders seltenes Modell: Diese spezielle PS3 ist nämlich nicht nur mit PS1- sondern auch mit PS2-Spielen abwärtskompatibel, was bei den späteren Versionen nicht mehr so war.

In den USA und in Japan wurden die ersten PS3-Modelle nämlich noch mit zusätzlichen Chips ausgeliefert, die später gestrichen wurden, um Kosten zu sparen. Auch die PS3-Version, die in Europa auf den Markt kam, hatte schon nicht mehr die umfassende Abwärtskompatibilität des ersten Modells, sondern eigentlich nur noch zur PS1 (weil die per Software emuliert wurde).

Wer so eine alte, dicke PS3 mit den entsprechenden Modell-Nummern ergattern will, muss Glück haben und tief in die Tasche greifen. Die gebrauchten Konsolen gehen teilweise für mehrere Hundert Euro über den Ladentisch und sind sehr gefragt. In den Kommentaren unter dem Beitrag gibt es entsprechende Geschichten und viele Glückwünsche zu diesem seltenen Fund.

Was sagt ihr zu dem Fund? Habt ihr vielleicht auch schon einmal eine ähnlich coole Entdeckung gemacht?