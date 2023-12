Den originalen Startup-Sound der PS3 haben viele schon längst vergessen - dabei ist er wunderschön

Kennt ihr den originalen Startup-Sound der PS3 noch?

Hach, schön war's: Uncharted Drakes Schicksal ins Laufwerk gelegt, Powerknopf an und DIESE Melodie ertönt: Wer die PS3 zwischen März 2007 und August 2009 gekauft hat, kann sich möglicherweise noch an den originalen Startup-Sound der legendären Sony-Konsole erinnern. Dieser wurde im September 2009 mit dem Release des ersten PS3-Slim-Modells nämlich leicht abgewandelt. Viele kennen das Original also vielleicht gar nicht mehr.

Das untere Video zeigt euch den originalen Sound der PS3, der ertönte, wenn die Konsole vor dem großen Firmware-Update 3.00 (Release am 1. September 2009 mit der PS3 Slim) angeschaltet wurde:

Im Vergleich zum abgewandelten Startup-Sound wird die Melodie des Originals in einem leicht höheren Ton angeschlagen. Zudem erscheint nach einigen Sekunden der Schriftzug "Sony Computer Entertainment", der in der neueren Version weggelassen wurde. Statt des Schriftzuges erscheint hier dann das überarbeitete PS3-Logo auf dem Screen.

Das untere Video zeigt euch den originalen sowie den überarbeiteten Start-Sound der PS3 im direkten Vergleich:

Bei vielen PlayStation-Fans ruft die originale PS3-Startmelodie wohlige Erinnerungen hervor. In den Kommentaren unter dem Post des X-Kanals Obsolete Sony, der uns an besagten Sound erinnert, schreiben einige sogar, dass sie die Melodie auf ihrer gemoddeten PS3-Konsole installiert haben.

Apropos PS3, so wurde die Konsole damals auf der Games Convention ausgestellt:

Lang ist's her: Die PlayStation 3 wurde im Jahr 2005 im Rahmen der E3 erstmals offiziell vorgestellt und kam dann knapp zwei Jahre später, am 23. März 2007, in Europa auf den Markt. Im September 2009 erschien das erste Slim-Gerät der PS3 (Modell CECH-20xxA) und damit das UI-Redesign durch Firmware 3.00.

Welcher PlayStation-Startup-Sound ist euer absoluter Liebling?