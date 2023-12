Sony hat PS3-Spieler auf Toiletten gesetzt: So witzig sah das bei der Games Convention 2007 in Leipzig aus

Sonys PS3 konnte 2007 auf der Games Convention in Deutschland gespielt werden – auf dem Klo.

Sonys PlayStation-Sparte war vor einigen Jahren noch dafür bekannt, besonders absurde Werbekampagnen zu fahren. Da ging es oft sehr rabiat oder anzüglich zu, generell aber vor allem immer irgendwie wild. Davon zeugt zum Beispiel auch die Idee, auf der Games Convention in Deutschland im Jahr 2007 richtig viele PS3-Anspielstationen mit Toiletten zu designen. Klingt komisch, war aber so.

PS3 auf dem Klo zocken: Auf der Games Convention 2007 in Leipzig ging das

Der Opa erzählt euch jetzt mal von der Games Convention: Dabei handelt es sich um eine Spiele- und Elektronikmesse, die von 2002 bis 2008 in Leipzig abgehalten wurde. So richtig mit Besucher*innen, Präsentationen und Anspielstationen. Also quasi wie die gamescom, nur eben in Leipzig und zeitweise durchaus auf internationalem Niveau.

Ab 2009 ging es bergab: Trotz Besucherrekord 2008 sprang der Träger BIU (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware) ab und 2009 wurde der Fokus vor allem auf Browser-, Online- und Mobile-Spiele gelegt. 2010 fand die Games Convention Online dann nur noch als Fachmesse statt und seit 2011 gibt es sie gar nicht mehr.

Absolutes Highlight 2007: Als die Welt der Games Convention noch in Ordnung war, konnte dort die PS3 angespielt werden. Das Besondere an diesen Teststationen war das Setting, das Sony sich ausgedacht hat. Statt in bequemen Gaming-Sesseln oder auf Hockern zu sitzen, wurden kurzerhand alle Besucher*innen auf Toiletten verfrachtet.

Hier könnt ihr euch ansehen, wie absurd witzig das war:

Auf den zugeklappten Kloschüsseln konnte allem Anschein nach eine Art Rennspiel gezockt werden. Wir würden einfach mal auf WipEout HD Fury tippen, das 2008 für die PS3 veröffentlicht wurde. Wieso so ein TItel ausgerechnet auf dem Klo besonders gut zur Geltung kommen sollte, wissen wir zwar nicht, aber was soll's.

Die Haltung kann nicht gesund sein: Auch die Design-Entscheidung, die Bildschirme vor den Sitzen in den Boden einzulassen, sorgt bei uns heute nur noch für Stirnrunzeln. Wer längere Zeit so nach unten gucken muss, dürfte ziemliche Hals-, Nacken- und Schulterprobleme bekommen. Aber hey, immerhin waren die Klositze sogar noch mit Klopapier und gefliester Wand ausgestattet.

Wart ihr mal auf der Games Convention in Leipzig? Wie findet ihr die Klos und was denkt ihr, war die Idee dahinter?