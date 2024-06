Sony möchte offenbar PS3-Spiele auf die PS5 bringen und für mich würde damit ein jahrelanger Wunsch in Erfüllung gehen

Kratos, Helghast und Co. könnten bald von der PS3 auf die PS5 hoppsen.

Ich hatte nie eine PS3, meine erste PlayStation war eine PS4. Daher konnte ich nie mit Cole MacGrath durch Empire City klettern, den Helghast den Kampf erklären, über die staubigen Pisten von MotorStorm brettern oder die Erde vor den schrecklichen Chimera retten.

Okay, seit letztem Jahr dann schon. Damit ich endlich mal Infamous, Killzone oder auch Resistance nachholen konnte, hat mir meine heutige Editorial-Chefin Rae ihre PS3 vermacht.

Seitdem hole ich die wichtigsten PS3-Schätze nach und davon gibt es jede Menge. Allerdings muss ich eben jedes Mal die technisch angestaubte Konsole aus dem Schrank kramen und mit ihrer schmeichelhaften Power leben. Denn anders könnte ich die Titel gar nicht zocken.

Nur eine Auswahl an PS3-Titeln ist in PS Plus Premium enthalten und dort dann ausschließlich per Stream. Vom Cloud Gaming bin ich aber nicht sonderlich überzeugt, da mangelhafte Bildqualität und Stabilität die Klassiker nicht gerade im besten Licht erstrahlen lassen. Es ist für mich also keine Option.

Ein jüngstes Gerücht besagt jedoch, dass einige PS3-Titel auf die PS5 portiert werden – und für mich wäre das absolut genial, da die Power der Current Gen-Konsole für einige Verbesserung sorgen könnte, die auf modernen TVs enorm wichtig wären.

Insider wollen von einem geheimen PS3-Projekt gehört haben

Darum geht's: Im aktuellen Xbox Era-Podcast wurde der Branchen-Insider Nick 'Shpeshal_Nick' Baker eingeladen und der hat laut eigenen Aussagen erfahren, dass Sony einige PS3-Spiele auf die PS5 holen möchte.

Rückhalt bekommt sein Bericht vom GiantBomb-Journalisten Jeff Grubb, der ähnliche Aussagen vernommen haben möchte (via Game Mess-Podcast). Er spricht sogar von einer generellen Abwärtskompatibilität von PS3-Spielen.

Allerdings: Sowohl Baker als auch Grubb stellen klar, dass es sich um Gerüchte handelt und die können sich naturgemäß auf lange Sicht als falsch herausstellen. Es handelt sich also nicht um einen Leak und dezidierte Infos werden auch nicht genannt.

Native Portierung versus Emulation

In ihren Berichten sprechen Baker und Grubb zwar über PS3-Spiele, die auf der PS5 lauffähig sein sollen, wie dies ermöglicht werden soll, ist aber nicht klar.

Da Shpeshal_Nick nur von einer "Auswahl" gehört haben soll, wäre eine native Portierung denkbar, sprich: Die Titel werden passend für die PS5-Hardware neu aufgelegt.

Das hat Sony etwa schon bei der Uncharted 1 bis 3-Collection sowie God of War 3 Remastered, Heavy Rain und The Last of Us Remastered für die PS4 gemacht.

Der Start von Uncharted 2 ist eine absolute Achterbahn. Auch auf der PS4.

Native Portierungen hätten folgende Vorteile:

Verbesserungen wie höher aufgelöste Texturen, generell eine höhere Render-Auflösung, 60 fps/120fps-Gameplay und Bonus-Inhalte wären möglich

die Steuerung könnte an den DualSense beziehungsweise DualShock 4 angepasst werden

neue Features wie haptisches Feedback könnten integriert werden

Fehler bei der Darstellung werden vermieden, genau wie plötzliche Performance-Schwankungen

Jeff Gubb spricht hingegen über eine Kompatibilitätsschicht per Emulation, so wie es Microsoft bei der Xbox One und der Xbox Series X|S im Bezug auf die Xbox 360 und Original-Xbox macht. Auf den modernen Xbox-Konsolen werden die originale Architektur und das Betriebssystem der Retro-Maschinen simuliert, damit die Spiele darauf abgespielt werden können.

Auch diese Methode hat spezifische Vorteile:

mehr Titel könnten auf einem Emulator lauffähig gemacht werden

technische Verbesserungen, aber nicht so umfangreich wie bei einer Portierung

die Spiele müssten nicht noch einmal von den Entwickler*innen umprogrammiert werden

ein plattformübergreifender Emulator würde Spiele auch über die PS5 hinaus verfügbar machen

Bei einer Emulation sind zwar häufig auch eine bessere Auflösung oder eine genauere Kantenglättung machbar, größere Eingriffe wie bei einer richtigen Portierung gibt es jedoch nicht. Dafür bleiben Spiele aber eben dauerhaft erhalten, denn ein Emulator könnte auch auf anderen Systemen lauffähig gemacht werden.

Beide Varianten haben also ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile.

Ich habe einen ganz klaren Favoriten!

Chris Werian

@DrChrisRespect Wenn ich zwischen beiden Methoden wählen könnte, dann würde ich mich ganz klar für eine Emulation der PS3-Spiele entscheiden. Klar… bleibt Sony auch in Zukunft bei der AMD-Architektur der PS5, dann würden auch Portierungen wie bei der Nathan Drake-Collection noch einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte spielbar bleiben. Der Fall PS3 zeigt jedoch: Kommt es irgendwann zu einem technisch gravierenden Umstieg, wird es mit der Abwärtskompatibilität schwer. Die komplizierte Cell-Architektur der PS3 stellt Entwickler*innen bis heute vor eine riesige Hürde, weshalb zum Beispiel Community-Projekte in Sachen Emulation enorm zeitaufwendig sind. Alte Spiele auf der Current Gen: PS3-Emulation könnte sogar für die PS5 zu schwierig sein von Chris Werian Für mich ist dieser Erhalt der Videospielhistorie jedoch enorm wichtig, denn ja, auch wenn ich mehr aktuelle Spiele zocke als alte, möchte ich zumindest das Gefühl haben, dass ich jederzeit Titel auf eine Empfehlung hin nachholen kann, auch, wenn sie "vor meiner Zeit" liegen. Dahingehend ist Emulation unschlagbar! Hätte ich zum Beispiel nicht doch noch eine PS3 in die Hände bekommen, dann hätte ich solche Perlen wie Infamous 2, Folklore, God of War Ascension, Tokyo Jungle, Killzone 2 oder Resistance 3 aufgrund meiner Streaming-Abneigung völlig verpasst. Und ihr solltet sie auch auf keinen Fall verpassen! Nur dann eben mit mehr als maximal 720p und/oder 30 fps. Dahingehend ginge auf der PS5 sicherlich viel mehr als auf der angetaubten PS3, also her mit den Retro-Umsetzungen!

Welches PS3-Spiel würdet ihr euch für die PS5 wünschen? Ich bin ganz Ohr, vielleicht muss ich es ja dann auch bald nachholen.