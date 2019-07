Dass die PS4 die magische Grenze von 100 Millionen ausgelieferten Einheiten brechen würde, hatte sich schon Anfang des Jahres abgezeichnet. Und genau das hat Sony mit seiner aktuellen Konsole jetzt geschafft, der entsprechende Erfolg wurde im aktuellen Finanzbericht für das zweite Quartal 2019 erwähnt.

Damit ist die PS4 nun endgültig in Gefilde vorgestoßen, die bislang nur drei andere Konsolen erreichten, nämlich die PS1, die PS2 und die Nintendo Wii. Diesen Systemen hat die PS4 allerdings etwas voraus.

Denn: Kein anderes System wurde schneller 100 Mio. Mal ausgeliefert, die PS4 hat einen neuen Rekord aufgestellt. Sie benötigte für diese Menge fünf Jahre und sieben Monate, die PS2 war zwei Monate "langsamer" und schaffte die 100 Millionen ausgelieferten Einheiten in fünf Jahren und sieben Monaten.

This makes PlayStation 4 the fastest home console to reach 100 million unit sell in.



Faster than both the PS2 and Wii which were just behind.



It took PS2 a total of five years and 9 months. PS4 was just 5 years and 7 months. pic.twitter.com/g4Bk8sckYf