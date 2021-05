Igitt: PS4-Besitzer öffnet seine Konsole und zeigt, wie viel Dreck sich ansammelt

Die meisten PS4-Besitzer:innen dürften ihre Konsole bereits seit einigen Jahren im Wohnzimmer stehen haben. Doch die wohl wenigsten wissen, wie viel Staub sich über die Zeit in der Heimkonsole ansammelt. Ein User auf TikTok hat seine Konsole nun geöffnet und zeigt, was für eine Staubansammlung sich unter dem Deckel befindet.

PS4 als Staubfänger

Wie öffnet er seine Konsole? Für die Reinigung schiebt dtpeach lediglich die Abdeckung der Oberseite der PlayStation 4 zur Seite, indem er diese etwas aushebelt. So verschafft er sich Zugang zu einem Teil des Innenlebens der PlayStation 4.

Was er darunter zu sehen bekommt, dürfte bei vielen ein Ekel-Gefühl auslösen: Innerhalb der PS4-Konsole hat sich sehr viel Staub angesammelt. Vor allem in den Ecken sind ganze Staubschichten zu sehen.

Auch die Personen in der Kommentarspalte zeigen sich angewidert. Viele der über 200.000 Zuschauer:innen haben nicht gewusst, wie die PS4 zu öffnen ist und dass sie regelmäßig gereinigt werden sollte:

"Das wusste ich nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich meins öffnen und das Ausmaß sehen will."

Andere stellen allerdings klar, dass die Reinigung sogar in der Anleitung der PS4 steht. Vielen ist vollkommen unklar, wie andere bis dato nicht wissen konnten, wie die Reinigung der PS4 vonstatten läuft. Sie empfehlen dem TikTok-Nutzer, auch den Teil der PS4 zu öffnen, in dem sich de Lüfter befindet. So könnte er die PS4 vollständig reinigen und die Überhitzung vermeiden.

Reinigung auf eigene Gefahr

Wieso sollte ich den Staub entfernen? Durch die Staubansammlung kann es passieren, dass der Lüfter verstopft, die Kühlleistung der PS4 somit abnimmt und sie leichter überhitzt, was sich negativ auf die Lebenszeit der PS4 auswirken kann. Durch Staubansammlungen kann sich ebenso die Lautstärke der PS4 erhöhen.

Allerdings solltet ihr bedenken, dass durch das Öffnen der Konsole die Garantie der originalen PS4 erlischt. Wir empfehlen deshalb nicht, die Konsole komplett aufzuschrauben. Nur die PS4 Slim und PS4 Pro können geöffnet werden, ohne das Garantiesiegel zu zerstören.

Auch die PlayStation 5 kann schnell zustauben. Wie ein raffgieriger Scalper Geld aus seiner verdreckten Konsole machen wollte, könnt ihr auf GamePro nachlesen:

Falls ihr eurer PS4 dennoch einen Frühjahrsputz verpassen wollt, könnt ihr unsere Anleitung nutzen, um die Heimkonsole auf Vordermann zu bringen. Hier erklären wir euch unter anderem, welches Werkzeug ihr benötigt und was ihr sonst tun könnt, um die Lautstärke der PS4 zu reduzieren.

Habt ihr eure PS4 schon einmal reinigen müssen?