PS4 - Beta zur Firmware-Version 6.00 hat keine "größeren User-Features"

Vor kurzer Zeit hat Sony angekündigt, dass mit der Firmware-Version 6.00 das nächste große Update der PS4-Familie bevorsteht.

Die Anmeldephase für die Beta-Phase endete am 27. Juli und ab heute gingen die ersten Einladungen an ausgewählte Beta-Tester raus. Wer sich allerdings große Sprünge von der neuen Firmware-Version erhofft, könnte enttäuscht werden. (via GearNuke)

PS4 - Geld für Trophäen, Crossplay & mehr:

Diese Features brauchen wir 2018

In der entsprechenden Mail, die Beta-Tester erhalten haben, heißt es nämlich, dass in der Beta-Phase des Updates "keine größeren, kundennahen Features" geben wird. Stattdessen hoffe man bei Sony darauf, dass die Beta-Tester dabei helfen, an den Performance- und Stabilitäts-Verbesserungen des 6.00-Updates noch etwas Feintuning zu betreiben.

Das bedeutet nicht, dass es im endgültigen Update nicht doch noch ein paar größere Änderungen geben wird, doch das Feedback der Spieler wird dafür jedenfalls nicht benötigt.

Die Beta-Phase für die Firmware-Version 6.00 ist ab sofort live und in den nächsten Tagen werden wir vermutlich mehr Details zu den kleinen Anpassungen erfahren, die Sony vorgenommen hat.

Habt ihr eine Einladung erhalten?