Schon bald könnte ein größeres System-Update für eure PS4 vor der Tür stehen, denn Sony sucht aktuell nach Beta-Testern für die Firmware-Version 6.00.

Meldet euch jetzt für die Beta an! Mögliche Inhalte zum nächsten PS4-Update sind bislang noch nicht bekannt, doch wer dabei sein möchte, um neue Features ausprobieren zu können, kann sich ab ab sofort bis zum 27. Juli für die Beta-Phase anmelden.

Wie werde ich Beta-Tester? Im Grunde wird für die Anmeldung nur eure PSN-ID benötigt und ihr nehmt im Anschluss automatisch am Auswahlverfahren teil. Erforderlich ist zudem ein Alter von mindestens 18 Jahren, sowie eine aktive Mitgliedschaft von PS Plus oder PlayStation Now. Eine Garantie für die Beta-Teilnahme gibt es nicht.

Sobald es losgeht, könnt ihr euch unter dem folgenden Link anmelden: Anmeldung für Beta-Test von PS4-Update 6.00

Wann kommt Update 6.00? Einen Termin, wann die Firmware-Version 6.00 für alle PS4-Besitzer zur Verfügung steht, kennen wir nicht. Aktuell ist die Beta-Registrierung für europäische Spieler noch nicht live, während sich Spieler in Japan und Nordamerika bereits anmelden können.

Firmware-Version 5.50 brachte Supersampling & mehr

Wenn sich die Version 6.0 an dem letzten größeren PS4-Update orientiert, können wir uns vielleicht auf interessante Neuerungen freuen.

Damals führte Sony den Supersampling-Modus ein, der auf der PS4 Pro die Bildqualität auch dann verbessern kann, wenn das Spiel selbst gar nicht für die Konsole optimiert wurde. Ansonsten gab es auch kleine Änderungen, wie Anpassungen am Schnellmenü und die Möglichkeit Betas oder Demos zu verbergen.

Welche Features sollte das PS4-Update 6.00 unbedingt bringen?