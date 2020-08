PS4-Controller: Geniales Video zeigt, wie der DualShock 4 funktioniert

Wir halten ihn die ganze Zeit in der Hand, aber nur die Wenigsten dürften wissen, wie er eigentlich funktioniert: Im DualShock 4-Controller verbergen sich haufenweise Einzelteile, die auf komplizierte Art und Weise zusammenarbeiten und fein aufeinander abgestimmt sind. Wer das genau unter die Lupe nehmen möchte, muss seinen Controller zerlegen (wovon wir dringend abraten!) oder, die viel bessere Alternative: Sich dieses Video zu Gemüte führen.

So sieht der DualShock 4-Controller von innen aus & so funktioniert er

Der YouTube-Kanal Branch Education widmet sich der Funktion vieler technischer Gerätschaften, wie zum Beispiel SSDs, Touchscreens, Kameras, Smartphones oder eben Controller von Videospielkonsolen.

Die zugehörigen Videos gehen nicht einfach nur sehr ins Detail, sondern erklären anschaulich die Zusammensetzung und Funktionsweise der Geräte beziehungsweise ihrer Einzelteile. In der Regel wird das durch anschauliche Animationen unterstützt.

So auch beim PS4-Drücker, dem DualShock 4-Controller. Der sieht von außen noch einigermaßen unscheinbar aus, steckt aber natürlich voller filigraner Technik. Auf Laien wirkt das Zusammenspiel der Einzelteile extrem kompliziert, aber hier wird es verständlicher.

Link zum YouTube-Inhalt

Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Rumble- beziehungsweise die Vibrations-Funktion des DS4 durch die sehr schnelle Drehung von Gewichten erzeugt wird? Die verfügen über ungleichmäßig verteiltes Gewicht und werden von Motoren betrieben, was das Rütteln verursacht.

Auch die einzelnen Materialien, Schaltkreise und Funktionalität der einzelnen Knöpfe werden hier beleuchtet. Ihr könnt also haarklein nachvollziehen, was passiert, wenn ihr einen der Knöpfe drückt oder die Analogsticks bewegt. Super spannend!

Bald wird der DualShock 4-Controller durch das PS5-Gamepad DualSense abgelöst. Alle bisherigen DualSense-Infos dazu findet ihr hier in der Gamepro-Übersicht.

Habt ihr euch schon mal so eingehend mit dem Innenleben von Controllern auseinander gesetzt? Was findet ihr im Video am spannendsten und was am verblüffendsten?