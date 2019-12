PS4-Controller bekommt offizielle Erweiterung & 3 neue Buttons

Sony hat neues Zubehör für den Dualshock 4 angekündigt. Das "Back Button Attachment" wird an euren normalen PS4-Controller angeschlossen und gibt euch drei zusätzliche Buttons an der Unterseite. Einer davon ist gleichzeitig ein kleiner OLED-Bildschirm. Auf Deutsch trägt die Hardware übrigens den melodischen und eingängigen Namen "Rückstasten-Ansatzstück". Ein Traum.

Wann kommt das Back Button Attachment?

Am Ende des Ankündiguns-Trailers wird auch direkt angekündigt, wann das Zubehör erscheint. Ende Januar 2020 soll es soweit sein, zumindest in den USA. Als Preis gibt Sony 30 US-Dollar an. In Europa könnt ihr die Erweiterung ab dem 14. Februar kaufen.

Was kann das neue Zubehör?

Wie das ganze aussieht, könnt ihr euch im zugehörigen Video anschauen, das über dem Artikel eingebunden ist. Den beiden äußeren Buttons lassen sich bis zu 16 andere Funktionen zuordnen. Ihr könnt also beispielsweise die Viereck-Taste oder R1 auf die neuen Schalter legen. Das könnte vor allem kompetitiven, oder motorisch eingeschränkten Spielern helfen.

Der runde Knopf in der Mitte zeigt euch über ein Display an, welche Buttons gerade auf die beiden neuen Schalter verteilt sind. Offenbar werden nur einzelne Tasten-Zuordnungen unterstützt. Ob ihr also z.B. "Kreis & Viereck" gleichzeitig auf einen Schalter legen könnt, bleibt abzuwarten. Es lassen sich bis zu drei Profile anlegen, die ihr per Druck auf den Bildschirm durchschalten könnt. Das funktioniert offenbar sofort und kann dementsprechend auch während des Spielens passieren.

Was passiert mit Ladekabel & Kopfhörern?

Mit dem Back Button Attachment könnt ihr weiterhin Kopfhörer per 3,5mm Klinkenstecker verbinden. Dafür ist an der Unterseite des Zubehörs der entsprechende Stecker vorhanden. Da das Extra auf der Vorderseite des Controllers angeschlossen wird, wird das Ladekabel nicht weiter beeinflusst.

Was denkt ihr? Findet ihr das Back Button Attachment sinnvoll?