PS4-Fan hält schwächelnde Konsole am Leben – koste es, was es wolle

Die PS4 hebt fast ab, klingt nach einem Düsenjet und scheint zu glühen: Wer seine heiß geliebte Konsole schon viele Jahre nutzt, kennt das vielleicht. Wie dieser Mensch hier, der mit seiner PS4 allerhand Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass sie weiter funktioniert. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht: Bisher waren die Aktionen mit Erfolg gekrönt und noch scheint die Maschine ihren Geist nicht aufgegeben zu haben.

Kurioses Bild von offener PS4 sorgt auf Reddit für Furore

Darum geht's: Ihr kennt das vielleicht von anderen Lieblings-Geräten, -Gegenständen oder Kleidungsstücken. Die haben einen so hohen emotionalen Wert, dass wir uns einfach nicht von ihnen trennen wollen oder können. Dann spielt es auch keine Rolle, wie die Dinge aussehen — solange sie noch den Sinn und Zweck erfüllen, den wir ihnen zuschreiben und wozu wir sie benutzen oder besitzen.

PS4 funktioniert noch: Es sieht zwar nicht unbedingt danach aus, aber was ihr auf dem unten eingebundenen Bild von Reddit seht, ist eine PS4. Die ähnelt äußerlich nur noch sehr entfernt der Sony-Konsole, aber es kommt ja auf die inneren Werte an, wie wir alle wissen. Und die laufen hier auch ohne die Verkleidung und vielleicht sogar noch besser. Aber dieses Kabelmanagement ...

Das sagt der Besitzer: Der Titel des Bildes lautet "Ich halte sie so lange am Leben, wie ich kann" und der Name scheint hier eindeutig auch Programm zu sein. Die PS4 ist komplett offen, funktioniert aber anscheinend noch. Falls ihr euch jetzt fragt, wie es so weit kommen konnte, seid ihr nicht allein. In den mittlerweile deutlich über 500 Jahren wird genau das und der Umgang des Redditors mit seinem Gerät heiß debattiert.

Alles habe damit angefangen, dass der Gedanke gewesen sei, "okay, die SSD passt zwar nicht, aber mit dem Adapter wird es schon klappen". Dann wurde die PS4 aber sehr heiß, woraufhin der Urheber des Posts in Panik geraten sei und dann habe er ein Loch in die Seite geschnitten, um einen Lüfter festzukleben, der Luft ins Gehäuse bläst. Dann sei es nach und nach immer so weiter gegangen und eins zum anderen gekommen. Er habe nur helfen wollen!

Wie einfach sich eine SSD in der PS5 einbauen lässt, seht ihr übrigens in diesem Video:

Auf die vielen Nachfragen und Hinweise der Kommentator*innen erklärt Redditor thislostCanadian, er habe zunächst selbstverständlich alle möglichen anderen Schritte unternommen. Wie zum Beispiel den Heatsink zu reinigen und die Wärmeleitpaste zu erneuern. Falls ihr euch fragt, wie das geht: Hier findet ihr unsere GamePro-Anleitung dazu. Ansonsten amüsieren sich die Leute in den Kommentaren vor allem über die lang anhaltende Liebe der Person zu seiner PS4 und die Hingabe sowie Entschlossenheit, sie nicht aufzugeben.

Habt ihr auch solche Geräte, deren Leben nur noch am seidenen Faden hängt, oder von denen ihr euch einfach nicht trennen wollt?