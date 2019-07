PS4 Firmware 6.80 - Testphase ist beendet, Release für alle möglich

In den letzten Wochen hatten PS4-Besitzer die Möglichkeit, das neue Firmware-Update 6.80 zu testen. In der Preview-Phase durften ausgewählte Spieler verschiedene neue Features ausprobieren. Unter anderem wurde die maximale Teilnehmeranzahl in Voice Chat-Partys von 8 auf 16 Spieler erhöht.

PS4 - Firmware 6.80-Tester zu Rollback aufgefordert

Wann erscheint das Update? Diese Preview-Phase ist jetzt offiziell beendet und Teilnehmer wurden von Sony zu einem Rollback aufgefordert. Das bedeutet, dass sie ihre Konsolen auf die Firmware 6.71 zurücksetzen sollen - der aktuellsten Version der PlayStation 4. Unklar ist allerdings, wie positiv der Test ausgefallen ist und welche Verbesserungen Sony noch plant. (via PlayFront)

Sollte aber alles gut über die Bühne gegangen sein, dürfte die Firmware 6.80 bald auch für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dann würden PS4-Besitzer in den Genuss folgender Features kommen.

Was sind die neuen Party-Funktionen?

Maximale Party-Teilnehmerzahl erhöht von 8 auf 16 Spieler

Bessere Audio-Qualität im Voice-Chat

Verbesserte Netzwerk-Stabilität

In den USA gab es zusätzlich noch die Möglichkeit, ein Transkriptions-Feature auszuprobieren. Damit können wir uns Chat-Nachrichten vorlesen oder Sprache in Text umwandeln lassen. Gut möglich, dass dieses Feature ebenfalls für alle Regionen freigeschaltet wird.

Wir halten euch auf dem Laufenden, wann mit dem Update zu rechnen ist.