Spieler bastelt die wohl "schnellste PlayStation 2" aller Zeiten - das ist der Trick dabei

Die „PlayStation 2“ von außen sowie von innen. Doch drin steckt nicht, was ihr denkt. Bildquelle: Reddit, Affectionate-Rest546

Der Blick von Außen auf Personen, Gegebenheiten oder Dinge kann einen trügen – im Fall eines Projektes von Reddit-Nutzer Affectionate-Rest546 wäre der Irrtum garantiert. Denn im Inneren dieser speziellen PlayStation 2 schlägt in keinster Weise mehr das jahrzehntealte Herz der legendären Retro-Konsole.

Hier war ein Bastler am Werk, der ein einzigartiges Sony-Kunstwerk geschaffen hat. Wir erklären euch, wie und was sich noch in seinem Wohnzimmer an spezieller Hardware verbirgt.

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Autoplay

Aus einer PlayStation 2 wird eine PS4

Affectionate-Rest546 höhlte das Gehäuse einer alten PS2-Fat aus und bastelte dort eine PlayStation 4 hinein. Die PS4 sei nach dem Umbau weiterhin voll funktionsfähig und setze auch auf das alte Kühlsystem. Er schuf keine neuen Öffnungen oder installierte extravagante Zusatzlüfter – ein Test über zwei Stunden mit Ratchet and Clank habe keine Probleme gezeigt.

Nur die Stromversorgung sitzt jetzt außerhalb, aber ansonsten sei das Gerät von außen nicht von einer PlayStation 2 zu unterscheiden, wenn ihr von jetzt blau leuchtenden USB-Anschlüssen abseht.

Der Preis des Projekts: Der Bau dieser speziellen PS2 oder PS4 – je nachdem wie ihr es sehen möchtet – habe ihn etwa 260 Euro gekostet. Das schließe den Kauf einer PS2 für 15 Euro sowie den einer PS4 für 100 mit ein. Der Rest ging für Material drauf.

Die Begründung zeugt derweil von wahrer Liebe für die Gaming-Vergangenheit:

Ich wollte schlicht einen Grund haben, eine PlayStation 2 in meinem Wohnzimmer anzuschließen.

Das denkt Reddit zu der Bastelei

Durchweg liest sich Begeisterung und Staunen über das Hardware-Kunstwerk des Bastlers heraus, einige Beispiele:

chanunnaki: „Ich hätte im Zuge dessen auf eine SSD aufgerüstet … aber schöne und saubere Arbeit :).“

Security_Emergency: „Der Typ verdient eine Auszeichnung.“

lordalex1337: „Das ist der beste PS4-Mod, den ich je gesehen hab.“

Techsnologic: „OK... ich brauche ein Video, das zeigt, wie das gemacht wurde. Ich würde mir gerne eine kaputte PS2 wegen des Gehäuses kaufen, um das mit meiner eigenen PS4 zu machen!“

Dabei kommt die besondere PlayStation 2 übrigens in beste Gesellschaft, die ausgezeichnet zu ihr passt. Denn wie Affectionate-Rest546 auch in dem Post auf Reddit erzählt, hat er bereits andere Konsolen umgebaut. So nennt er einen GameCube sein Eigen, in dem eine Nintendo Switch werkelt und in seiner alten Xbox der ersten Generation steckt eine Xbox One X.

Seine Hauptkonsole, auf der er aktuelle Spiele laufen lasse, sei allerdings kein Umbau, sondern eine Xbox Series X. Deshalb habe er auch auf den Einbau einer SSD verzichtet, wie sie Nutzer chanunnaki vorschlägt. Die für heutige Verhältnisse langen Ladezeiten würden ihn auf seiner PS4 im alten Gewand nicht stören.

Was haltet ihr von der Aktion? Eher albern oder ein spannendes Hobby, das wahre Liebe für alte Hardware zeigt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentarsektion!