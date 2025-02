"Fühlt sich richtig an": Laut dem Ex-PlayStation-Boss könnte die PS6 im Jahr 2028 erscheinen

Dass die PS6 kommt, steht eigentlich außer Frage. Nur wann weiß keiner so genau, aber 2027/2028 wirken realistisch.

Sony arbeitet intern mit Sicherheit bereits an einer Nachfolge-Konsole zur PS5 und PS5 Pro. Laut Gerüchten und Insidern soll die Arbeit an der PS6 sogar bereits relativ weit fortgeschritten sein.



Zu einem Release-Zeitraum der PS6 gibt es natürlich auch schon Spekulationen und wenn wir uns die Zyklen der Konsolen-Generationen so ansehen, käme 2027 in Frage. Aber laut dem ehemaligen PlayStation-Boss Shuhei Yoshida fühle sich eher 2028 richtig an.

Ex-PlayStation-Boss spricht über seine Karriere und welches Release-Jahr der PS6 sich richtig anfühlt

Darum geht's: In einem sehr spannenden und ausführlichen GamesBeat-Interview berichtet Shuhei Yoshida von seiner langen Karriere bei Sony. Insgesamt hat er dort 38 Jahre gearbeitet, 31 davon in der PlayStation-Abteilung, deren Chef er auch war. Seit dem 15. Januar hat er den Konzern allerdings hinter sich gelassen und widmet sich anderen Dingen.

Wann kommt die PS6? Eines vorweg: Auch der ehemalige PlayStation-Boss weiß laut eigener Aussage nicht, wann die nächste Sony-Konsole auf den Markt kommt. Er habe da keinerlei interne Informationen, das heißt, es geht hier wirklich nur um seine emotionale Einschätzung, um sein Gefühl in der Angelegenheit. Was natürlich trotzdem nicht zu verachten ist.

Konsolen-Zyklen werden länger: Lange Zeit sind ungefähr alle fünf Jahre neue Konsolen-Generationen veröffentlicht worden, aber das ist nicht mehr der Fall. Die Nintendo Switch 2 beerbt ihre Vorgängerin beispielsweise erst nach acht Jahren, das könnte aber auch eine Ausnahme sein.

Shuhei Yoshida nennt 2028 als Release-Jahr für die PlayStation 6:

"Richtig, es wird länger. Der letzte Zyklus war sieben Jahre. Falls es sieben Jahre sind, sehen wir eine neue [PlayStation] im Jahr 2027. Ich habe keine Information über die nächste PlayStation, aber es fühlt sich ein bisschen zu früh für mich an, um das zu sagen. Die PS5-Generation wurde durch Herstellungs-Probleme verlangsamt. Falls die nächste PlayStation 2028 kommt, fühlt sich das für mich richtig an. Microsoft hatte seinen Leak über einen 2028-Plan. Vielleicht kommen dann beide raus. "

11:45 PS5 Pro im Technik-Check: Für wen lohnt sie sich?

Autoplay

Wie realistisch wirkt das? Ziemlich. Erstens haben wir es hier mit einem Educated Guess des ehemaligen PlayStation-Chefs zu tun, der wissen dürfte, wovon er spricht – auch wenn er betont, keine handfesten Infos zu haben.

Außerdem gehen wir auch davon aus, dass Sony und Microsoft erneut mehr oder weniger gleichzeitig die nächste Konsolen-Generation einläuten. Dementsprechend klingt ein Launch 2027 oder 2028 sehr realistisch.

Was haltet ihr davon? Was glaubt ihr, wann die PS6 und die nächste Xbox auf den Markt kommen?