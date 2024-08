Jogger findet PS4 am Straßenrand, nimmt sie mit und entdeckt Spiele darauf - zockt God of War, bis die Konsole überhitzt

Die PS4 ist zwar ein bisschen mitgenommen, aber sie funktioniert dennoch... wenn auch mit kleineren Problemchen (Bildquelle: Luke1096 / Reddit)

Die PS4 zählt zwar schon seit fast vier Jahren als Last Gen-Konsole, totzukriegen ist sie aber weiterhin nicht und viele Spieler*innen haben noch immer Freude an ihr. Dennoch landen einige der Geräte zu früh auf dem Müll, so wie auch diese PS4, die ein Jogger unterwegs am Straßenrand entdeckt hat.

Läufer findet PS4 an der Bordsteinkante und steckt sie ein

Darum geht's: Der Reddit-User Luke1096 ist nicht nur begnadeter Spieler, er hält sich auch regelmäßig mit langen Läufen und Joggen fit. Auf einer seiner Touren hat er dann einen kleinen Schatz an einer Bordsteinkante entdeckt.

Am Straßenrand stand eine PS4, die offenbar jemand loswerden wollte:

Da sie bereits verschmutzt war und wenig darauf hinwies, dass die vorherigen Besitzer*innen noch Interesse an ihr hatten, nahm Luke1096 sie mit und testete sie aus. Sie sprang auch direkt an und Überraschung: Es war noch ein Account darauf.

In dem Konto war dann auch God of War hinterlegt, weshalb der Spieler mit der Leviathan-Axt in den Kampf gegen Trolle und nordische Götter zog. Jedenfalls für 5 Minuten – dann war direkt Schluss, da die PS4 überhitzte.

Der User scheint also den Grund gefunden zu haben, weshalb die Konsole entsorgt wurde: Elektronikgeräte werden leider immer wieder weggeschmissen, wenn sie scheinbar nicht mehr korrekt funktionieren, auch wenn sie wieder repariert werden könnten.

Das gilt es bei einer gefundenen Konsole zu beachten

Luke1096 hat tatsächlich vor, die Konsole wieder in Schuss zu bringen: Kommentierende legen ihm beispielsweise nahe, das Innere der PS4 zu reinigen und auch einmal die Wärmeleitpaste auf dem Prozessor zu tauschen, damit die Konsole nicht mehr ins Hitzelimit rast.

Außerdem wird auf Schädlinge wie Läuse oder Kakerlaken hingewiesen, die sich dort einnisten könnten, aber die möchte der Spieler laut scherzhaften Aussagen einfach aufessen. Kritischer wird es da schon mit Wasserschäden im Sinne von Korrosion oder anderen Abnutzungserscheinungen.

Wasser ist eigentlich ungefährlich bei ausgeschalteten Geräten ohne Batterien, sofern die Flüssigkeit rückstandslos wegtrocknet, in Kombination mit anderen Stoffen oder Schmutz können aber Komponenten am Netzteil oder der Konsole selbst beschädigt werden.

Und dann kann es gefährlich werden. Ein Blick hinein und ein Wechsel des Netzteils dürfte also die deutlich sichere Variante sein.

Ist es rechtlich überhaupt legal, eine Konsole vom Straßenrand mitzunehmen?

Wie bei vielen Bordsteinfunden stellt sich die Frage, ob sich der Reddit-User nicht mit seiner Tat strafbar gemacht hat. Gesetzlich betrachtet ist es so, dass das Eigentumsrecht an der PS4 nicht rechtmäßig erworben wurde und noch bei der zuvor besitzenden Person beziehungsweise im Falle von Schrott oder Sperrmüll bei der Kommune liegt.

Andererseits ist es (zumindest in Deutschland) verboten, Elektrogeräte unsachgemäß zu entsorgen. Gebt ihr sie nicht bei einem Werkstoffhof oder einem Müllentsorger ab, stehen darauf bis zu 5.000 Euro Strafe, da Schadstoffe in den Boden sickern könnten. Man könnte also sagen, hier wäscht eine Hand die andere.

Es gibt aber dennoch ein großes Aber: Die Nutzung eines fremden PSN-Accounts ist keine feine Sache und auch datenschutzrechtlich hochgradig bedenklich, weshalb die Konsole wenigstens auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden sollte.

Alternativ bietet es sich natürlich auch an, die Person zu kontaktieren und freundlich nachzufragen, ob die Konsole denn tatsächlich im Müll landen sollte und ob sie behalten werden darf. Dann ist auch der Besitz geklärt und es kann problemlos damit gezockt werden.

Habt ihr schon einmal eine gebrauchte Konsole übernommen und wieder aufgepeppelt?