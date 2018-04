PS4 - Mysteriöses System-Update 5.53-01 ist da - Was steckt dahinter?

Sony hat heute ein neues Firmware-Update für die PS4 (Pro) veröffentlicht. Das System-Update 5.53-01 wiegt 69,33 MB und steht ab sofort zum Download bereit. Doch was hat es damit auf sich?

Sony selbst hat keine Patchnotes veröffentlicht, nicht einmal von der üblichen Verbesserung der Systemstabilität ist die Rede. Auf Reddit rätseln die Fans daher, was der mysteriöse Patch macht.

Die Bezeichnung selbst lässt vermuten, dass es sich um einen Hotfix für das zuletzt veröffentlichte Update 5.53 handelt. Genau wissen wir es aber nicht.

5.53-01 bringt Spotify-Privatsphäreeinstellung

Seltsam ist hier das "-01"-Anhängsel bei der Patch-Bezeichnung. Normalerweise nummeriert Sony seine Firmware-Updates durchgehend - als nächstes wäre also 5.54 an der Reihe. Ein User berichtet, noch während des Downloads soll für die Privatsphäre-Einstellung eine neue Option für Musik angezeigt worden sein. Das war bei uns nicht so, trotzdem lassen sich nun neue Einstellungen für Musik finden.

In den Einstellungen taucht unter den Privatsphäreeinstellungen der Kontoinformationen nun die neue Kategorie "Musik" auf, die sich auf Spotfiy bezieht:

Ab sofort könnt ihr einstellen, ob andere Spieler sehen, welche Musik ihr auf eurer PS4 via Spotfiy hört. Dabei habt ihr die Möglichkeit, ob die Songs jeder, Freunde, Freunde von Freunden oder niemand sehen soll.

Außerdem sollen im Profil die zuletzt gehörten Songs via Spotify gelistet werden - insofern ihr den Musikstreamingdienst mit eurer PS4 verknüpft und der Einstellung zugestimmt habt.

Das Update 5.53 brachte zuletzt unter anderem neue Möglichkeiten für Datensammlung durch den Nutzer. Für die Installation des neuen Updates 5.53-01 ist übrigens kein Neustart notwendig.

Habt ihr noch andere Neuerungen entdeckt?