PS4 Pro im Bundle mit Call of Duty: WW2 und Destiny 2-Controller - PS4 & Xbox-Angebote bei MediaMarkt

Beim "Gönn dir Dienstag" bietet MediaMarkt heute wirklich interessante Angebote für alle Konsolen-Fans an. Allen voran bekommt ihr die PS4 Pro 1 TB im Bundle mit Call of Duty: WW2, That's You und einem Wireless-Controller im Destiny 2-Design. Zusammen kostet dieses Bundle 411 Euro.

Mit der PS4 Pro könnt ihr Spiele in bester Qualität genießen und häufig zwischen mehr FPS, besserer Grafik oder einem UHD-Modus wählen.

PS4 Pro 1 TB + Call of Duty: WW2 + That's You + Destiny 2-Controller für 411 Euro

Ebenfalls interessant sind zwei weitere Spiele-Bundles für die PS4. Ihr bekommt die God of War Day One-Edition zusammen mit Gran Turismo Sport Day One-Edition für 89 Euro. Zudem gibt es 12 Monate PlayStation Plus für deutsche Konten mit Gran Turismo Sport Day One-Edition für 64 Euro. Darüber hinaus erwarten euch noch ein paar Spiele für die Xbox One und PS4 im Angebot.

Alle MediaMarkt-Angebote

Alle Angebote gelten bis Mittwoch, um 9 Uhr MESZ oder solange der Vorrat reicht.