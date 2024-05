Sony schenkt euch jetzt 5 Gratis-Goodies für PS4/PS5: Hier ist der PSN-Code

Mit dem neuesten PSN-Code gibt es ein paar Gratis-Goodies für eure PlayStation.

Die Days of Play sind gestartet und bringen wieder so einige Angebote für Spiele, Hardware und Co. Allerdings müsst ihr nicht zwingend Geld ausgeben, um etwas abzustauben. Sony hat nämlich auch einen neuen PSN-Code rausgegeben, der euch ein paar Gratis-Goodies für euer Konto beschert.

Was gibt es mit dem neuen Code? Ihr bekommt hier fünf Avatare für euer PSN-Konto spendiert. Mit dabei sind unter anderem Charaktere aus Tomb Raider, Sly Cooper oder auch EA Sports FC 24.

Und so sehen die Avatare aus:

Bei den neuen Avataren ist EA Sports FC, Roblox, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Sly Cooper and the Thievius Racoonus und Tomb Raider: Legend dabei.

Eigentlich braucht ihr PS Plus, um den Code zu bekommen – aber findige Fans haben bemerkt, dass sich diese Beschränkung ganz leicht umgehen lässt. Die Codes sind nämlich nicht komplett individuell, sondern unterscheiden sich nur regional.

Das heißt, überall in Europa gilt der gleiche Code. Habt ihr ihn, müsst ihr ihn nur noch eingeben und könnt die Avatare einlösen – selbst wenn ihr kein PS Plus habt. Wir haben das selbst überprüft und können es bestätigen.

Was muss ich dafür tun? Um euch die Avatare zu sichern, müsst ihr lediglich den unten stehenden Code im PSN einlösen:

PSN-Code: 9EKG-C3QP-RLNH

Wie lange ist der Code gültig? Den Code könnt ihr während der gesamten Days of Play einlösen, also vom 29. Mai bis 12. Juni 2024.

Im Rahmen der Days of Play hat Sony außerdem bereits mehrere Titel für PS Plus Essential, Extra und Premium im Juni angekündigt. Hier findet ihr sie:

So löst ihr einen Code auf der PlayStation 5 ein

Einen PSN-Code auf PS5 und PS4 einzulösen, ist schnell erledigt. Diese Schritte müsst ihr dabei befolgen:

Navigiert im Dashboard eurer Playstation auf "PlayStation Store" Wählt oben das drei Punkte-Symbol und wählt "Code einlösen" Gebt im jetzt auftauchenden Fenster den 12-stelligen Gutscheincode ein und wählt "Einlösen"

Und das war es auch schon, ihr könnt die Avatare nun euer Eigen nennen. Um sie in eurem PSN-Profil einzustellen, geht ihr vom Hauptmenü aus einfach zu eurem Profil, klickt auf "Profil bearbeiten" und wählt hier den Unterpunkt "Avatar" aus. Die neuen Avatare sollten dabei direkt oben in der Liste auftauchen.

Wie gefallen euch die neuen PSN-Avatare, yay oder nay?