PS4/PS5: Sony stellt überraschend 7 neue Indie-Spiele vor

Sonys Shuhei Yoshida hat soeben über den offiziellen PlayStation Blog ganze sieben Indie-Spiele für PS4 und PS5 angekündigt, die aktuell im Abstand von 30 Minuten via YouTube mit einem Trailer präsentiert werden. Damit ihr auf dem Laufenden seid, wollen wir euch das Gezeigte hier kurz zusammenfassen.

Info: Wir werden den Artikel in den kommenden Minuten mit weiteren Ankündigungen ergänzen.

Operation: Tango

Link zum YouTube-Inhalt

Release: Frühling 2021

Darum geht's: Im kooperativen Schleich-Abenteuer Operation: Tango schlüpft ihr entweder in die Rolle von Agentin Angel oder in die von Hacker Alistair. Im Team müsst ihr gemeinsam Rätsel lösen, um die Welt zu retten. Laut Sony unterstützt das Spiel Crossplay, Spieler*innen auf PS4 und PS5 spielen also auf Wunsch zusammen.

Chicory: A Colorful Tale

Link zum YouTube-Inhalt

Release: Frühling 2021

Darum geht's: Chicory könnt ihr euch als Malbuch in Videospielform vorstellen. Eure Aufgabe ist es, die farblose, triste Welt zu bemalen und mit Pflanzen und Objekten zu dekorieren. Hinter dem besonderen Twist steckt ein Adventure-Abenteuer in dem ihr laut Entwickler über 100 Figuren näher kennenlernt.

Nour: Play With Your Food

Link zum YouTube-Inhalt

Release: Sommer 2021

Darum geht's: In Nour: Play With Your Food machen wir exakt das, was uns in der Kindheit immer verboten wurde: mit Essen zu spielen. Sony beschreibt das Spiel als "eine köstliche interaktive Entdeckunsgreise in die Ästhetik von Lebensmitteln und Getränken". Na dann, Mahlzeit!

Where The Heart Leads

Link zum YouTube-Inhalt

Release: 13. Juli 2021

Darum geht's: Where the Heart Leads ist ein narratives Adventure, in dem wir in die Rolle von Vater Whit Anderson schlüpfen. Als Whit eines Tages in ein Erdloch steigt um den Familienhund zu retten, wird ihm die Macht verliehen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verändern. Laut Entwickler handelt das Abenteuerspiel von "Beziehungen, die sich über ein ganzes Leben erstrecken".

Puzzling Places

Link zum YouTube-Inhalt

Release: Winter 2021

Darum geht's: Puzzling Places hält exakt das, was der Name verspricht. Ihr puzzelt Orte - und zwar mit eurem PSVR Headset und ganze ohne dabei euren Küchentisch zu belagern. Die Motive sind dabei von der bayrischen Kirche bis zur fernöstlichen Tempelanlage über die ganze Welt verstreut.

Heavenly Bodies

Link zum YouTube-Inhalt

Release: 2021

Darum geht's: Heavenly Bodies ist ein Physik-basiertes Puzzlespiel, in dem ihr die Hände und Beine eines Astronauten steuert. Das Ganze erinnert dabei im Ansatz an den YouTube-Hit Getting Over It, kombiniert den Spaß jedoch mit reichlich Knobelei im Weltall.

Disco Elysium: The Final Cut

Link zum YouTube-Inhalt

Release: 30. März

Darum geht's: Und zum Abschluss der Ankündigungen mit Disco Elysium das absolute Highlight. Unter PC-Spieler*innen gilt das textlastige, isometrische Rollenspiel als eines der einzigartigsten und besten des vergangenen Jahrzehnts. Jetzt wissen wir endlich, wann es mit Detective Harry Du Bois auch auf PS4 und PS5 losgeht.

Weitere Infos zu Disco Elysium findet ihr in unserer Spielvorstellung zum RPG-Meisterwerk.

Ist bislang für euch ein Spiel dabei?