PS4-Spiel kämpft sich nach Ärger mit Publisher zurück in den PS Store

The Sinking City-Macher Frogware schlägt sich schon eine ganze Weile mit dem eigenen Publisher herum. Der heißt Focus Home Interactive und bereitet dem Entwickler wohl einiges an Kopfschmerzen. Nachdem das Sherlock Holmes-Spiel monatelang nicht im PlayStation Store verfügbar war, kehrt es jetzt zurück.

9 von 10 Stores verloren: Wie die Entwickler von Sherlock Holmes: Crimes & Punishments im Oktober 2019 bekannt gegeben hatten, wurde das Spiel aus insgesamt neun digitalen Stores entfernt. Es konnte aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Publisher nur noch auf dem PC via Steam gekauft werden.

Weder im Microsoft-Store für die Xbox One noch im PS Store für PS4-Spieler war der Titel weiterhin im Angebot zu finden. Aber es hat nicht nur das Sherlock Holmes-Spiel aus dem Jahr 2014 getroffen, sondern auch noch einige andere Spiele, zum Teil auch für PS3 und Xbox 360.

Jetzt wieder im PS Store: Wie Frogware auf Twitter bekannt gibt, kann zumindest Sherlock Holmes: Crimes & Punishments jetzt wieder im PlayStation Store gekauft werden. Aber bisher wohl leider auch nur in den USA.

We are happy to announce that our dedicated team worked hard to bring back Sherlock Holmes Crimes & Punishments on #PS4 after it was delisted. Currently, this only applies in the United States. So get ready to become the most celebrated detective of all time.#SherlockHolmes pic.twitter.com/mAL37iJ1R5