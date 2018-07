PS4 Slim 1TB mit The Last of Us, Uncharted 4 und Ratchet & Clank - Neues Bundle für 333 Euro

Sony hat passend zur Einführung der PlayStation Hits nun ein neues Bundle veröffentlicht. Dieses bekommt ihr ab sofort bei MediaMarkt zum momentanen Bestpreis. Das Bundle besteht aus einer PS4 Slim 1 TB mit The Last of Us Remastered, Uncharted 4 und Ratchet & Clank.

Gerade mit The Last of Us und Uncharted erhaltet ihr zwei absolut herausragende Spiele, die auch im GamePro-Test starke Wertungen erhielten. Alles zusammen kostet euch das Bundle 333 Euro.

PS4 Slim 1 TB + The Last of Us + Uncharted + Ratchet & Clank für 333 Euro

Aktuell im Angebot bei MediaMarkt:

Alle Angebote im MediaMarkt Prospekt