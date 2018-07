PS4 - Neue Hardware-Version CUH-2200 könnte Hackern einen Riegel vorschieben

Die PS4 gibt es nun schon eine ganze Weile. Aber Sony bringt trotzdem noch neue Hardware-Versionen der Konsole auf den Markt. In Japan wurde jetzt ein neues Modell im Handel entdeckt: Die PS4 Slim mit der Nummer CUH-2200 unterscheidet sich auf den ersten Blick allerdings gar nicht von ihrem Vorgänger. Wie unter anderem Gearnuke vermutet, könnte Sony damit gegen Hacker und Exploits vorgehen.

Sony veröffentlicht ein neues PS4-Modell

Die überarbeitete Version der PS4 Slim im Modell CUH-2200 gibt es bei einigen japanischen Händlern in drei unterschiedlichen Fassungen: Mit 500 GB in Schwarz sowie mit 1 TB Speicherplatz in Schwarz und Weiß. An den technischen Daten sowie Größe und Gewicht oder dem Äußeren ändert sich nichts im Vergleich zum Vorgängermodell.

Aktuell steht nicht fest, ob und wenn ja, wann das neue PS4-Modell auch außerhalb Japans erscheint.

Senkung der Produktionskosten oder Maßnahme gegen Hacker?

Warum Sony eine neue Hardware-Version der PS4 auf den Markt bringt, bleibt offiziell unklar. In Frage kommt aber zum Beispiel eine mögliche Senkung der Produktionskosten, die durch andere Bauteile erzielt werden könnte.

Andererseits könnte Sony neben Firmware-Updates mit dem neuen Modell auch auf Hardware-Seite weiter gegen Hacker und die von ihnen genutzten Exploits vorgehen wollen. Sony ist bekannt dafür, mehr oder weniger heimlich neue Modelle auf den Markt zu bringen, die Schwachstellen und Fehler beheben, bereits bei der PS3 war das so.

PS4 - Sony:

Wir werden "nicht vergessen", warum wir so erfolgreich sind

Was vermutet ihr hinter dem neuen Hardware-Modell?