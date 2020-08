PS4: Sony bringt DualShock 4 in beliebten Farben zurück

PS4-Fans kaufen sich nicht einfach nur den DualsShock 4-Controller in Standardausführung in Schwarz. Es gibt viele verschiedene Farben, welche unterschiedliche Geschmäcker und Präferenzen ansprechen. Darüber hinaus ist es einfach gut, wenn Freunde zum Zocken vorbeikommen und mehrere Farben zur Auswahl stehen. So weiß jeder, welchen Controller er benutzt.

Der PS4-Controller in unterschiedlichen Farben ist daher sehr beliebt. Doch Sony nimmt immer wieder manche Farb-Modelle aus dem Sortiment, was einige Farben zu "Raritäten" macht. Zu einem späteren Zeitpunkt kommen diese dann aber wieder zurück. Nun kündigte Sony an, wieder einige neue, beziehungsweise auch früher erhältliche Farbvarianten des DualShock 4 zurückzubringen.

Link zum YouTube-Inhalt

Jede Menge bunte Farben

Dazu gehören Farben wie Berry Blue, Rose Gold, Steel Black und auch ein rotes Camouflage-Design ist mit dabei. Da sollte doch jeder einen Controller finden, der zu ihm passt. Inzwischen gibt es den Controller in mehr als 25 Farben. Darunter Jet Black, Wave Blue, Sunset Orange und Red Crystal. Die Controller sehen alle sehr schick aus und machen optisch was her.

Die neuen Farbversionen sind ab diesem Monat im Handel erhältlich. Ihr könnt beim Händler eures Vertrauens nachsehen, wann sie vorrätig sind und wie viel sie kosten. Vielleicht besitzt ihr ja eine DualShock 4-Sammlung und möchtet diese um neue Varianten erweitern oder ihr sucht einfach nach einem Hingucker. Mit den neuen Farben findet ihr bestimmt, was ihr sucht.

Achtet ihr beim Kauf eines neuen DualShock 4-Controller auch auf die Farben? Welches ist eure Lieblingsfarbe?