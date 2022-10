PS4-Spiele für unter 5€: Die besten Schnäppchen zu Halloween im PS Store

In einer Woche ist Halloween. Falls ihr auf der Suche nach passenden PS4- und PS5-Spielen für die gruseligste Zeit des Jahres seid, dann braucht ihr nicht viel Geld auszugeben. Im PS Store könnt ihr viele nämlich schon für unter 5€ bekommen. In diesem Artikel stellen wir euch 10 Highlights vor, von denen die meisten aus dem großen Halloween Sale stammen, dessen Highlights wir euch bereits in einem anderen Artikel präsentiert haben. Die Übersicht über alle aktuellen Sonderangebote im PlayStation Store findet ihr hier:

Stories Untold

Stories Untold stammt vom Studio No Code, das aktuell mit der Entwicklung von Silent Hill Townfall beschäftigt ist. Das Horror-Adventure erzählt vier verschiedene Geschichten, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben und sich auch spielerisch und optisch stark voneinander unterscheiden. Spielen wir anfangs noch auf einem virtuellen Bildschirm ein klassisches Textadventure, führen wir später seltsame Experimente durch, deren Sinn sich uns erst langsam erschließt, und bewegen uns in der First-Person-Perspektive durch einen dichten, gefährlichen Schneesturm. Nach und nach stoßen wir auf Hinweise, dass die Geschichten möglicherweise doch enger verbunden sind, als es zunächst den Anschein hat.

Resident Evil

Mit dem Remake von Resident Evil bekommt ihr Survival-Horror der alten Schule. Anders als bei den später erschienenen Remakes von Resident Evil 2 und 3 wurde hier nur die Grafik, nicht aber die Kameraführung modernisiert. Ihr bekommt also wie im Original fixierte Kameraperspektiven, was zwar einerseits zu einer gewöhnungsbedürftigen Steuerung führt, andererseits aber auch die Wirkung des Horrors verstärkt, weil in den nicht einsehbaren Winkeln eines Raumes stets ein tödlicher Feind lauern könnte. Zu diesem Gefühl trägt auch die verschachtelte Struktur des Herrenhauses bei. Zudem sorgt die knappe Munition sorgt, dass selbst schwache Zombies ihren Schrecken nie ganz verlieren.

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter ist das Richtige für diejenigen, die weniger Lust auf Jump Scares haben, sondern lieber ein hübsches, atmosphärisches Mystery-Erkundungsspiel mit Gruselelementen wollen. Nachdem wir einen geheimnisvollen Brief von einem kleinen Jungen namens Ethan bekommen haben, reisen wir in ein kleines, in einer idyllischen Landschaft gelegenes Dorf. Schon am Rande der Bahnstrecke, die hier vorbeiführt, stoßen wir auf die Spuren eines brutalen Verbrechens. Der Ort selbst ist menschenleer, wir finden höchstens noch Leichen. Also suchen wir die Gegend nach Hinweisen ab und versuchen die Ereignisse zu rekonstruieren, um auf diese Weise herauszufinden, wo Ethan steckt und wie wir ihm helfen können.

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon verbreitet Schrecken nicht nur durch seine düstere Thematik, sondern auch durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad und seine erbarmungslosen Gameplay-Mechaniken. In dem Roguelike-Rollenspiel schicken wir Gruppen von Helden in finstere Dungeons, in denen sie in spannenden rundenbasierten Kämpfen gegen Monster und Untote antreten. Das Besondere dabei ist, dass sie permanente Verletzungen oder auch psychische Traumata davontragen können, wodurch jede Feindbegegnung zu einem Risiko wird. Wie tief wir in die Dungeons vordringen wollen und wann es besser ist, mit der gesammelten Beute das Weite zu suchen, müssen wir selbst entscheiden. Übertreiben wir es, droht der Verlust der ganzen Gruppe.

Amnesia Collection

Die Amnesia Collection enthält das mittlerweile als Klassiker geltende The Dark Descent sowie die Ableger A Machine for Pigs und Justine. In The Dark Descent erwacht ihr ohne Erinnerungen in einer mittelalterlichen Burg und werdet von Kreaturen gejagt, die in der Dunkelheit lauern. Überleben könnt ihr nur, wenn ihr euch gut versteckt und das spärliche Kerzenlicht klug einsetzt. Auch in Justine erwacht ihr ohne Erinnerungen, hier allerdings als Teil eines offenbar von euch selbst geplanten Experiments. Das kurze Spin Off ist etwa einfacher als das Original. Das gilt auch für das vom Studio hinter Dear Esther stammende A Machine for Pigs, das eher ein gruseliger Walking Simulator ist, aber noch immer erschreckende bis bizarre Momente bietet.

Outlast

Outlast folgt einem ähnlichen Konzept wie Amnesia: The Dark Descent. Ihr könnt euch also nicht gegen Feinde wehren, sondern müsst vor ihnen weglaufen und euch verstecken. Als Journalist dringen wir in eine Nervenheilanstalt ein, in der angeblich seltsame, illegale Experimente an den Patienten durchgeführt werden. Als wir dort eintreffen, ist bereits das Chaos ausgebrochen und wir werden von wahnsinnigen Mördern gejagt. Das einzige Hilfsmittel im Überlebenskampf ist der Nachtsichtmodus unserer Kamera, durch den wir Gefahren im Dunkeln erkennen können, allerdings nur, solange wir genügend Batterien haben. Übrigens gibt es gerade auch den Nachfolger Outlast 2 günstig im Angebot, und zwar für 4,49€.

Dungeons 2

Keine Lust, immer nur das Opfer zu spielen und euch von Monstern, Untoten und Psychopathen fertigmachen zu lassen? Dann könnt ihr auf die andere Seite wechseln und selbst als Anführer der Monster und Dämonen die Menschheit das Fürchten lehren. In Dungeons 2, das stark an den Klassiker Dungeon Keeper angelehnt ist, baut ihr tief unter der Erde finstere Gewölbe und lockt Helden von der Oberwelt hierher, um sie dann mit den euch mehr oder weniger treu ergebenen höllischen Heerscharen niederzumetzeln. Anders als im Vorbild begnügt ihr euch aber nicht damit, euch im Untergrund gemütlich einzurichten, sondern führt eure Armee auch an die Oberfläche und legt dort die Städte der Menschen in Schutt und Asche.

Castlevania Anniversary Collection

Wenn ihr zu Halloween ein paar echte Klassiker mit Grusel-Setting nachholen wollt, dann ist die Castlevania Anniversary Collection sehr zu empfehlen. Mit dieser bekommt ihr gleich sieben Teile der Reihe, die das Metroidvania-Genre mitbegründet hat, in einem Paket. Das Genre zeichnet sich vor allem durch seine relativ offenen, aber sehr verschachtelten Levels aus, in denen ihr an bestimmten Stellen erst mit den nötigen Fähigkeiten und Items weiterkommt. Ihren Erfolg verdankt die Reihe aber sicherlich auch ihrem düsteren Artdesign, das sich mit seinen finsteren Burgen stark an alten Vampir-Horrorfilmen orientiert. Als Bonus gibt es noch das erstmals auf Englisch veröffentlichte Kid Dracula und ein digitales Buch über die Geschichte Castlevanias obendrauf.

Dead Island Definitive Edition

Nach langer Entwicklung steht am 3. Februar endlich der Release von Dead Island 2 an. Das macht den Sale zu einer guten Gelegenheit, vorher noch den ersten Teil nachzuholen. Dieser hat zwar inzwischen einige Jahre auf dem Buckel, lohnt sich aber durchaus noch, vor allem im Koop und in der verbesserten Definitive Edition mit allen DLCs. Schon das Setting macht das Zombiespiel zu etwas Besonderem: Als ihr eines Morgens in eurem Hotelzimmer in einem wunderschönen Urlaubsressort erwacht, müsst ihr feststellen, dass die sonnige Insel von Untoten überrannt wurde. Im Hack&Slash-Stil metzelt ihr euch fortan aus der First-Person-Perspektive vorbei an Pools, Bars und Liegestühlen von einem sicheren Gebäude zum nächsten.

Among the Sleep Enhanced Edition

In Among the Sleep spielen wir ein zweijähriges Kind, das sich nachts auf die Suche nach seiner Mutter macht, während im Haus seltsame und offenbar gefährliche Dinge vor sich gehen. Dabei erwarten uns bizarre Orte und surreale Erlebnisse, von denen wir oft nicht wissen, ob sie Wirklichkeit sind oder nur der Fantasie des Kindes entspringen. So oder so trägt die Hilflosigkeit unserer Spielfigur jedenfalls viel zur Horror-Atmosphäre bei. Allerdings können wir uns immerhin auf die Hilfe unseres treuen Teddys verlassen. Die Enhanced Edition enthält neben einigen Verbesserungen an Grafik und Gameplay unter anderem auch einen neuen Museumslevel sowie ein digitales Artbook und den Soundtrack.