PS Store: Großer Halloween Sale mit rund 400 Horrorspielen für PS4 + PS5 gestartet

Der PlayStation Store hat heute seinen großen Halloween Sale für PS4 und PS5 gestartet. Die insgesamt 458 Sonderangebote bestehen zum größten Teil natürlich aus Horrorspielen oder zumindest aus Spielen mit Grusel- und Horrorfiguren wie Zombies, Vampiren und Dämonen. Wir haben die Liste der Deals durchwühlt und stellen euch in diesem Artikel zehn Highlights vor. Den Überblick über den gesamten PSN Sale, der noch bis zum 2. November läuft, findet ihr hier:

Resident Evil 2

Das Remake des Horrorklassikers Resident Evil 2 stellt diesen auf ein technisch komplett neues Fundament und bietet nicht nur Grafik auf hohem PS4-Niveau, sondern auch eine stark modernisierte Steuerung und Kameraführung. Fixierte Kameraperspektiven gehören weitestgehend der Vergangenheit an, stattdessen steuern wir die beiden Hauptfiguren nun wie in einem Third Person Shooter. Trotzdem fängt die Neuauflage das Spielgefühl des Originals sehr gut ein. Es handelt sich nach wie vor um Survival Horror alter Schule mit begrenztem Inventarplatz und verschachtelten Levels, in denen hinter jeder Ecke ein neuer Schrecken lauern könnte. Sowohl alte Fans als auch Neulinge dürften deshalb zufrieden sein.

Resident Evil 3

Auch das Remake von Resident Evil 3 bekommt ihr im aktuellen PSN Sale für nur 9,99€. Was Grafik und Steuerung angeht, wurde Teil 3 der Horrorreihe auf die gleiche Weise von Grund auf modernisiert wie der Vorgänger. Das neue Resident Evil 3 spielt sich aber deutlich actionreicher. Statt klassischem Survival Horror bekommt ihr hier eher einen Horror-Shooter, obwohl es wie im Original natürlich noch immer Passagen gibt, in denen wir vor einem übermächtigen Feind flüchten müssen. Die aufwendige Inszenierung sorgt jedoch dafür, dass nach wie vor eine packende Atmosphäre entsteht. Bei den Levels hat Capcom hier und da kleine Passagen gekürzt, als Entschädigung gibt es einen neuen, asymmetrischen Multiplayer.

Dying Light 2: Stay Human

Den Anfang des Jahres erschienenen Open-World-Hit Dying Light 2 gibt es 40 Prozent günstiger. Gegenüber anderen Genrevertretern zeichnet sich das Zombiespiel nicht zuletzt durch sein gelungenes Parkour-System aus, durch das wir in atemberaubender Geschwindigkeit über die Dächer der von Untoten überrannten Stadt hetzen. Bis uns das gelingt, dauert es allerdings eine Weile, da wir viele der Fähigkeiten wie in einem RPG erst nach und nach freischalten. Wie schon im ersten Teil beeindrucken zudem die Tag-Nacht-Wechsel. Bei Nacht sind die Zombies viel stärker, weshalb wir tagsüber die postapokalyptische Spielwelt erkunden wie in einem Fallout, während wir nachts um unser Überleben fürchten wie in Resident Evil.

The Quarry Deluxe Edition

The Quarry bekommt ihr in der Deluxe Edition günstiger, die neben der PS4- und der PS5-Version auch Charakter-Outfits im Stil der 80er enthält, durch die ihr euch in die frühen Jahre der Slasher-Filme zurückversetzen könnt. Das Horror-Adventure orientiert sich wie das vom selben Studio stammende Until Dawn stark an solchen Filmen: Diesmal begleiten wir eine Gruppe von Teenagern in ein abgelegenes Sommercamp, in dem sie als Betreuer arbeiten sollen, aber schon bald um ihr Leben fürchten müssen. Das Gameplay besteht weiterhin aus Erkundung, Dialogen und Quick Time Events, in denen wir oftmals unter Zeitdruck folgenschwere Entscheidungen treffen. Im Vergleich zu Until Dawn fällt das Zeitlimit bei The Quarry aber deutlich großzügiger aus.

Cult of the Lamb

Das erst vor knapp zwei Monaten erschienene Cult of the Lamb ist einer der großen Indie-Hits des Jahres. Spielerisch handelt es sich dabei zur Hälfte um eine Aufbau- und Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing, in dem wir unser kleines Dorf aufbauen und uns um dessen Bewohner kümmern, und zur anderen Hälfte um ein Roguelike ähnlich wie Hades, in dem wir uns durch Horden von Feinden und Monstern kämpfen. Das mag alles noch nicht nach Horror klingen und auch optisch wirkt Cult of the Lamb zunächst sehr niedlich. Allerdings sind wir der Anführer eines fanatischen Kult, der einer an Cthulhu erinnernden Gottheit dient, weshalb man sich auf einige bizarre und äußerst brutale Wendungen und Spielelemente einstellen sollte.

The Evil Within 2

The Evil Within 2 bekommt ihr im Halloween Sale für nur 5,99€. Vom knallharten Survival Horror des ersten Teils hat sich die Fortsetzung deutlich entfernt und ist nicht nur einsteigerfreundlicher, sondern vor allem sehr viel abwechslungsreicher. Tatsächlich wirkt The Evil Within 2 stellenweise fast wie ein Best Of des Horror-Genres: Es gibt offene Gebiete, in denen es einem Open-World-Zombiespiel ähnelt, ebenso wie Passagen, in denen wir von übermächtigen Monstern durch finstere Gänge gejagt werden wie in Outlast, oder auch surreale, albtraumhafte Abschnitte. Die Story rund um eine zusammenbrechende alternative Realität, in die sich ein gefährlicher Mörder eingeschlichen hat, ist manchmal schwer verständlich, aber angenehm abgedreht.

Bloodborne

Bloodborne wird im Allgemeinen nicht den Horrorspielen zugerechnet, hätte das aber schon aufgrund des düsteren Artdesign und der furchterregenden Monster, mit denen wir es hier zu tun bekommen, durchaus verdient. Aufgrund des hohe Schwierigkeitsgrads und des Umstands, dass Versagen hart bestraft wird, fürchten wir uns hier zudem wie in kaum einem anderen Spiel vor plötzlich auftauchenden Feinden. Aber ob Horror oder nicht: Bloodborne sollte man zum derzeitigen Preis schon allein aufgrund seiner atmosphärischen Spielwelt eine Chance geben. Wir werden in die Stadt Yharnam versetzt, die wie eine grotesk verzerrte Version des viktorianischen London wirkt, und erleben eine Story voller Mysterien, die von Geschichten H.P. Lovecrafts inspiriert scheint.

Days Gone

In dem Open-World-Spiel Days Gone rasen wir mit dem Motorrad durch die hübschen, aber größtenteils von Zombies bevölkerten Landschaften des US-Bundesstaats Oregon. Es handelt sich um eines der wenigen Spiele des Genres, die desto besser werden, je länger man sie spielt. Story und Charaktere, die zu Beginn noch klischeehaft wirken mögen, gewinnen mit der Zeit immer mehr an Tiefe und Komplexität und wir werden in immer neue, abwechslungsreiche Gebiete geführt. Zudem werden wir noch bis kurz vor Ende mit der Einführung neuer Spielmechaniken überrascht, die Days Gone weitere Facetten hinzufügen. So legen wir uns beispielsweise erst spät im Spiel mit riesigen Zombiehorden an, zu deren Bekämpfung wir neben den üblichen Schusswaffen auch Fallen einsetzen können.

Outlast 2

Outlast 2 behält das Konzept des Vorgängers zu weiten Teilen bei: Abermals spielen wir einen Journalisten, der mit nichts weiter als einer Kamera bewaffnet ist und sich dementsprechend nicht zur Wehr setzen kann, wenn er von wahnsinnigen Mördern gejagt wird. In solche Situationen bleibt uns also nur wegzulaufen und uns zu verstecken, wobei uns die Kamera durch ihren Nachtsichtmodus zumindest dabei hilft, im Dunkeln unseren Weg zu finden. Das gilt allerdings nur, solange uns nicht die Batterien ausgehen. Geändert hat sich das Szenario: Statt in einer Nervenheilanstalt sind wir diesmal in einer abgelegenen Gegend in Arizona unterwegs, wo wir den mysteriösen Tod einer Frau untersuchen und dadurch den Unmut religiöser Fanatiker erregen.

Little Nightmares 1 & 2 Bundle

Little Nightmares 1 und 2 bekommt ihr im Bundle für 14,99€ statt 49,99€. Falls ihr PS Plus abonniert habt, sinkt der Preis sogar auf 9,99€. Die beiden Horrorspiele zeichnen sich nicht zuletzt durch ihren hervorragenden Grafikstil aus, der es schafft, niedlich und düster zugleich zu sein. gerade dieser Kontrast macht die Schreckmomente besonders effektiv. Während wir im ersten Teil von einem Schiff voller Kannibalen zu entkommen versuchen, ist Teil 2 deutlich abwechslungsreicher und führt uns unter anderem in einen finsteren Wald und in ein altes Krankenhaus, das von gruseligen Puppen bevölkert wird. Das Gameplay besteht größtenteils aus Erkundung, Platforming und Schleich-Passagen, in Little Nightmares 2 können wir uns stellenweise auch mit Waffengewalt wehren.